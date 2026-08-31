Mercato – Ibrahim Mbaye a signé son contrat avec Aston Villa

Après Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye sera le deuxième départ du PSG officialisé ce lundi. Le titi parisien a paraphé son contrat avec Aston Villa. Il ne manque plus que l’officialisation.

Le PSG va enregistrer un deuxième départ après celui de Bradley Barcola à Liverpool ce lundi. En effet, Ibrahim Mbaye, qui souhaitait quitter son club formateur afin d’avoir plus de temps de jeu, va dans les prochaines heures être officialisé comme un nouveau joueur d’Aston Villa. Ce week-end, les deux clubs se sont mis d’accord pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros.

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Un contrat de cinq ans plus une année en option

L’international sénégalais, qui a aussi trouvé un accord pour son futur contrat avec les Villans, a été autorisé à se rendre en Angleterre pour passer sa visite médicale préalable à sa signature avec le club de Premier League. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, Ibrahim Mbaye a signé son contrat avec Aston Villa ce lundi après-midi. Un contrat d’une durée de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec une année supplémentaire en option. Il ne manque désormais plus que l’officialisation. Une information confirmée par Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien. Ce dernier rapporte que l’attaquant portera le numéro 19 avec les Villans.

❗️Ibrahim Mbaye has just signed his contract with Aston Villa.



Five-year deal + one-year option. €55m transfer fee + 10% sell-on clause. Official announcement to follow.



PSG have generated more than €350m in total sales — a club record. Nasser Al-Khelaïfi has played a major… pic.twitter.com/WdwiwVR0Pf — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 31, 2026