Mercato – Ibrahim Mbaye a trouvé un accord avec Liverpool

Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG avant la fin du mercato. Courtisé, l’international sénégalais (18 ans) aurait trouvé un accord sur son futur contrat avec Liverpool.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ibrahim Mbaye aurait décidé de quitter son club formateur, avec qui il a joué 42 matches (quatre buts, quatre passes décisives). Le titi parisien (18 ans) est fortement courtisé mais il semblerait qu’il ait fait son choix pour son avenir. En effet, selon les informations de RMC Sport, Ibrahim Mbaye aurait trouvé un accord avec Liverpool pour un futur contrat de cinq ans avec les Reds. Le média sportif indique que le club de Premier League veut désormais passer à la vitesse supérieure avec le PSG. « Les Reds cherchent à renforcer leur côté droit et vont accélérer dans les discussions afin de trouver un terrain d’entente avec le club parisien », assure RMC Sport.

Le Bayer Leverkusen abandonne la piste

Le média sportif indique que le Bayer Leverkusen, qui était intéressé par le numéro 49 du PSG, ne le recrutera finalement pas. Le média sportif assure également que Liverpool continue de tenter de trouver un terrain d’entente avec les doubles champions d’Europe pour Bradley Barcola. Les discussions se poursuivent malgré un écart entre les deux parties. Les dirigeants anglais souhaitent toujours boucler l’opération et une offre est attendue cette semaine, assure RMC Sport. Le PSG et Liverpool doivent maintenant s’entendre sur la valorisation de ces deux talents, conclut le média sportif. De son côté, Le Parisien évoque aussi l’avenir de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye. Le quotidien francilien indique que pour leurs absences de la feuille de match contre Lens hier ne leur a été pas annoncé avant la causerie, voilà donc les deux joueurs au fait du traitement qui devrait leur être réservé d’ici la fin du mercato, le 1er septembre à 19h59, ou de leur engagement pour un autre club si celui-ci doit intervenir avant la clôture du marché d’été, lance Le Parisien. « Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, selon la politique d’un Luis Enrique intransigeant sur l’implication de ses troupes dans le projet du club, vraisemblablement plus partie des plans du coach asturien. »À deux semaines de la clôture du marché des transferts, la situation des deux attaquants est encore loin d’être réglée. En l’état, les négociations avec Liverpool n’ont pas connu d’évolution significative ces dernières heures. Les Anglais ont fait de la venue de l’international français un de leurs dossiers prioritaires de l’été et celui-ci est le plus avancé des deux, assure Le Parisien. Les discussions se poursuivent afin de trouver un terrain d’entente autour de la bonne indemnité. Les deux clubs ont, en tout cas, prévu de revenir à la table des négociations pendant la semaine pour essayer de rapprocher leurs positions. Pendant ce temps, Bradley Barcola continue de donner sa priorité aux Reds, qui ne laissent pas non plus insensible Ibrahim Mbaye, conclut le quotidien francilien.





