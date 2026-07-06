Mercato – Ibrahim Mbaye songerait à quitter le PSG

Lancé par Luis Enrique chez les professionnels, Ibrahim Mbaye a été utilisé dans la rotation du PSG par le coach espagnol. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur, Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG cet été.

Auteur d’une bonne Coupe du monde avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye devrait revenir au Campus PSG après ses vacances. Mais le titi parisien pourrait ne pas être un joueur de l’effectif des Rouge & Bleu pour la saison 2026-2027. Lors de la saison écoulée, le titi parisien a participé à 30 matches toutes compétitions confondues pour trois buts et deux passes décisives. Malgré un contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur, l’international sénégalais souhaiterait quitter le PSG lors de ce mercato estival selon les informations de Foot Mercato.

Son entourage aimerait le convaincre de rester

Le média footbalistique explique qu’Ibrahim Mbaye ne cache plus ses envies d’ailleurs en interne même si son entourage essaie de l’en dissuader. Selon Foot Mercato, plusieurs écuries européennes sont d’ores et déjà sur les rangs pour l’enrôler cet été. Tottenham, très séduit par son profil, aimerait s’offrir ses services. Mais la formation la plus sensible aux qualités de Mbaye n’est autre qu’Aston Villa, conclut Foot Mercato.