Mercato : Ibrahima Konaté souhaite quitter Liverpool, le PSG sur le coup !

Pour son mercato estival 2025, le PSG espère renforcer sa défense centrale. Outre le dossier Illia Zabarnyi, c’est désormais le nom d’Ibrahima Konaté qui est associé au Paris Saint-Germain.

Sur le marché des transferts, de plus en plus de joueurs quittent leur club libre de tout contrat en allant jusqu’au bout de leur bail sans donner suite à des discussions autour d’une prolongation. Ces dernières semaines, après le PSG et Kylian Mbappé la saison passée, c’est Liverpool qui en a fait les frais avec Trent Alexander Arnold qui a pris lui aussi la direction du Real Madrid. C’est dans ce contexte que les dirigeants des Reds voient aujourd’hui Ibrahima Konaté arriver à un an de la fin de son contrat, avec la volonté de quitter le club libre en 2026, selon Foot Mercato. Poursuivre les discussions pour prolonger le contrat de l’international français en prenant le risque de la perdre libre l’été prochain ou le vendre dès cet été 2025 ? Le choix sera crucial pour Liverpool pour son joueur de 26 ans, de classe internationale, dont la valeur marchande est estimée à 60M€ sur le site spécialisé Transfermarkt. De son côté, Ibrahima Konaté n’a pour le moment pas donné suite aux discussions avec ses dirigeants autour de la prolongation de contrat.

La volonté d’Ibrahima Konaté de quitter Liverpool libre l’été prochain n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. En effet, toujours selon les informations de Foot Mercato, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain seraient au courant de la situation et seraient à l’affût pour une signature du Français. A ce stade du dossier, le natif de Paris aurait une préférence pour le Real Madrid. Reste à voir comment la situation évolue à Liverpool, à Madrid, et à Paris.