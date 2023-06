Mercato : Ilkay Gündogan finalement vers une prolongation avec Manchester City ?

En fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gündogan ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le milieu allemand possède de nombreuses options, y compris de prolonger avec les Sky Blues.

Le PSG prospecte, sous l’impulsion de Luis Campos, avec grande insistance au sein du marché des joueurs libres de tout contrat. Milan Skriniar et Marco Asensio entrent parfaitement dans ce schéma. C’est également le cas d’Ilkay Gündogan. Le milieu allemand de Manchester City, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec les Sky Blues, se trouve en fin de contrat. Mais la concurrence s’annonce rude pour les Rouge et Bleu car, hormis le FC Barcelone, Pep Guardiola aurait dans l’idée de convaincre ses dirigeants de faire un effort afin de conserver son capitaine.

Pep Guardiola n’a pas dit son dernier mot

Face aux rumeurs concernant l’intérêt d’autres clubs européens pour le joueur, Pep Guardiola souhaiterait garantir la présence d’Ilkay Gündogan dans les rangs de Manchester City pour la saison à venir, nous explique Relevo ce jour. . L’entraîneur catalan serait convaincu que l’Allemand est un élément essentiel pour le succès de l’équipe et insisterait sur la nécessité de sécuriser son avenir au sein du club. Manchester City serait prêt à offrir une prolongation de contrat au joueur de 32 ans, mais avec un salaire inférieur à ce qu’il perçoit actuellement. Cependant, Pep Guardiola réclamerait à sa direction de reconsidérer cette offre pour éviter de perdre Ilkay Gündogan. Reste à voir s’il sera suivi et si, surtout, le principal intéressé acceptera de poursuivre l’aventure en terre mancunienne et ce, malgré toutes les sollicitations dont il fait l’objet.