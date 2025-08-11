Illia Zabarnyi
Mercato – Illia Zabarnyi a passé sa visite médicale avec succès

Guillaume De Freitas11 août 2025

Le PSG est sur le point de s’offrir sa troisième recrue de l’été. Illia Zabarnyi a passé sa visite médicale avec succès. Son officialisation ne devrait plus tarder. 

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de recruter Illia Zabarnyi. Mais le club de la capitale est tombé sur un Bournemouth intransigeant, qui réclamait 70 millions d’euros pour lâcher son défenseur central (22 ans). Après de nombreux échanges, les deux clubs sont parvenus à un accord ce week-end pour un transfert de 66 millions d’euros, bonus compris. L’international ukrainien, d’accord avec le PSG depuis de nombreux mois, a été autorisé à voyager à Paris hier.

Quelques détails encore à régler

Selon les informations de Marc Mechenoua, Illia Zabarnyi a passé sa visite médicale avec succès hier soir. Des détails sont encore à régler avant que son arrivée soit officialisée par le PSG, conclut le journaliste. Après ces formalités, Illia Zabarnyi signera son contrat en tant que nouveau joueur des Rouge & Bleu. Il sera lié avec le champion d’Europe durant cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

