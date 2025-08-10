Mercato – Illia Zabarnyi attendu ce dimanche à Paris

Le PSG semble enfin toucher au bout pour Illia Zabarnyi. Après un dernier rebondissement, l’international ukrainien est attendu à Paris ce dimanche pour enfin devenir un joueur du PSG.

Quelques jours avant de lancer officiellement sa saison 2025-2026, le PSG a accéléré son mercato. Hier, il a officialisé la signature de Lucas Chevalier, qui est lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2030. Il ne devrait plus tarder à officialiser sa troisième recrue de l’été, Illia Zabarnyi. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale était en discussions avec Bournemouth pour s’offrir les services du défenseur central (22 ans). Après plusieurs refus, le PSG a enfin convaincu le club anglais de lâcher son joueur contre une somme de 66 millions d’euros, bonus compris.

Tous les documents entre clubs sont signés

L’international ukrainien aurait dû rejoindre Paris hier afin de passer sa visite médicale avant de signer son contrat de nouveau joueur du PSG, mais Bournemouth n’avait pas signé tous les documents nécessaires à cette possibilité. Mais selon les informations de Fabrice Hawkins, Illia Zabarnyi a obtenu le feu vert pour rejoindre Paris et passer sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Tous les documents entre clubs sont signés, indique le journaliste pour RMC Sport. Il a dit au revoir à ses futurs ex-coéquipiers et est attendu à Paris dans la soirée. Il passera ensuite sa visite avant de signer son contrat, qui le liera avec le champion d’Europe jusqu’en juin 2030.