Mercato – Illia Zabarnyi attendu ce samedi soir à Paris

Après avoir bouclé le transfert de Lucas Chevalier, le PSG a également sécurisé l’avenir d’Illia Zabarnyi. Le défenseur central est attendu ce samedi soir à Paris.

Le mercato du PSG s’accélère à quelques jours de son premier match officiel de la saison 2025-2026, la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Après avoir bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier, même si cette dernière n’a pas encore été officialisée, le club de la capitale est sur le point de s’offrir sa cible prioritaire pour renforcer sa défense centrale, Illia Zabarnyi. En effet, selon les informations de L’Equipe, après des semaines de discussions, le PSG et Bournemouth sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international ukrainien (22 ans).

A voir aussi : Mercato : Bournemouth trouve un accord pour le remplaçant d’Illia Zabarnyi

Illia Zabarnyi ne voulait que le PSG pour son avenir

Un accord total a été trouvé entre le PSG et le club anglais ce matin pour un transfert de 63 millions d’euros, hors bonus. « Après avoir fait une seule proposition écrite par e-mail à Bournemouth, le PSG avait décidé de temporiser face aux demandes anglaises. Cela ne concernerait que quelques détails, notamment autour du paiement des mécanismes de solidarité et des bonus. Finalement, les deux clubs ont accepté de faire un pas l’un vers l’autre ces dernières heures. » Le quotidien sportif donne le détail du paiement du PSG. Il va payer 60 M€ de transfert fixe, environ 3 M€ de frais de solidarité et 3 M€ en bonus, répartis de la manière suivante : 1,5 M€ si le PSG remporte la Ligue 1 et 1,5 M€ s’il remporte la Ligue des champions, une fois durant les cinq ans de contrat de l’Ukrainien. À Paris, Zabarnyi va toucher 4,5 M€ nets durant sa première saison. Pendant la période de négociations, Zabarnyi n’a pas changé d’avis. L’Ukrainien a toujours fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le PSG, où il s’apprête à signer un contrat de cinq ans. Les dernières rumeurs autour d’une offensive de Tottenham et Newcastle ont bien fait craindre à Paris un revirement, mais le défenseur n’a rien modifié à son discours. Mais ses agents, Frédéric Ryssen et Tom Soden, d’accord avec le PSG depuis le mois de mai, n’ont jamais ouvert la porte aux négociations avec d’autres clubs. Le joueur est attendu ce samedi soir à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat pour enfin devenir officiellement un joueur du PSG pour les cinq prochaines années. De son côté, Fabrizio Romano indique que tous les documents club à club sont signés et scellés pour les transactions entre Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Ce n’est plus qu’une question de temps pour les officialisations.