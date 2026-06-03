Mercato – Illia Zabarnyi, un an au PSG et puis s’en va ?

Recruté l’été dernier pour venir concurrencer Marquinhos, Illia Zabarnyi pourrait déjà quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Il ne serait pas satisfait de sa situation au PSG.

L’été dernier, le PSG avait décidé de miser sur Illia Zabarnyi, auteur d’une belle saison sous le maillot de Bournemouth, pour renforcer sa défense centrale. L’international ukrainien a rejoint le club de la capitale contre 63 millions d’euros. Sa première saison sous le maillot du PSG a été difficile, lui qui a joué en majorité en Ligue 1, Marquinhos lui étant préféré en Ligue des champions et lors des gros matches de championnat (37 matches toutes compétitions confondues, 2780 minutes de temps de jeu). Encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les Rouge & Bleu, le défenseur central pourrait partir lors de ce mercato estival, un an seulement après son arrivée.

À lire aussi : Illia Zabarnyi n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui

Il aimerait avoir plus de temps de jeu

Selon les informations de Dave Ockop, journaliste spécialiste de Liverpool, les agents du numéro 6 du PSG auraient proposé le joueur à Liverpool. Avec le départ d’Ibrahima Konaté, les Reds seraient à la recherche d’un nouveau défenseur central. De plus, le futur entraîneur du club anglais devrait être Andoni Iraola, qui a coaché Illia Zabarnyi à Bournemouth. Le journaliste explique que le joueur ne serait pas satisfait de sa situation au PSG et aimerait avoir plus de temps de jeu. Les dirigeants parisiens ne s’opposeraient pas à un départ de l’international ukrainien, si ses conditions sont remplies. Ils aimeraient récupérer une somme proche de son prix d’achat il y a un an, 63 millions d’euros, assure Dave Ockop. De son côté, Liverpool, après des discussions préliminaires, doit décider s’il passe à l’action dans ce dossier, conclut Dave Ockop.