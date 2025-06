Mercato – Ilya Zabarnyi donne sa priorité au PSG

Ciblé par le PSG, le défenseur de Bournemouth, Ilya Zabarnyi, a informé ses dirigeants de son désir de rejoindre les Rouge & Bleu avant la Coupe du monde des clubs.

Le PSG va-t-il se renforcer avant la Coupe du monde des clubs ? Alors que la première fenêtre des transferts fermera ses portes le 10 juin, le board parisien a ciblé un poste en priorité pour se renforcer avant le début de la compétition. En effet, la direction des Rouge & Bleu veut recruter un défenseur axial droit. Et depuis plusieurs jours, un nom est associé aux champions d’Europe : Ilya Zabarnyi.

Bournemouth réclame 70M€ pour Zabarnyi

Le défenseur de Bournemouth – encore sous contrat jusqu’en 2029 – a annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre la capitale française, d’après les dernières informations de L’Equipe. L’international ukrainien donne sa priorité au PSG et à aucun autre club. Si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux formations, « les négociations se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Luis Campos et Tiago Pinto, les deux hommes forts du secteur sportif, poursuivaient encore les discussions ces dernières heures autour du dossier », précise L’E. En revanche, les Cherries demandent la somme de 70M€ pour laisser partir leur défenseur de 22 ans, un montant que les champions de France n’ont pas encore proposé. Mais, le PSG a un atout de poids dans ce dossier avec la volonté du joueur de rejoindre les champions d’Europe. Il reste désormais 48 heures aux dirigeants parisiens pour espérer conclure ce dossier avant la fermeture de la première période des transferts. En attendant, Ilya Zabarnyi est à Toronto où il dispute un match amical avec l’Ukraine face à la Nouvelle-Zélande.

De son côté, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, rapporte que les discussions se poursuivent entre le PSG et Bournemouth. L’Ukrainien de 22 ans ne veut rejoindre que les Rouge & Bleu et espère que ce dossier sera bouclé dans les temps pour participer à la Coupe du monde des clubs.