Mercato – Ilya Zabarnyi se rapproche du PSG

Ciblé par le PSG pour renforcer sa défense, le joueur de Bournemouth, Ilya Zabarnyi (22 ans), a vu les deux clubs se rapprocher pour son transfert.

Alors que la préparation pour la Coupe du monde des Clubs bat son plein, le PSG avance aussi sur son recrutement estival 2025. Et rapidement, le board parisien a ciblé un poste à renforcer, celui de défenseur axial droit. Ainsi, Luis Campos travaille activement sur le transfert du joueur de Bournemouth : Ilya Zabarnyi. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Cherries, l’international ukrainien sort d’une saison aboutie avec le 9e de la Premier League (39 matches disputés dont 38 titularisations, 3.384 minutes).

À lire aussi : Ilya Zabarnyi priorité du PSG pour renforcer sa défense

Un transfert à plus de 60M€

Le joueur de 22 ans possède déjà un accord avec le PSG, mais les discussions bloquaient avec Bournemouth autour du montant de la transaction. Et selon les dernières information du journaliste Matteo Moretto, les deux formations se rapprochent pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Cela pourrait dépasser les 60M€. Une information confirmée par Foot Mercato, « la tendance serait à un deal autour des 60M€ sans compter les bonus. » L’Ukrainien se rapproche de plus en plus de Paris. De son côté, le twittos bien renseigné, @Djaameel_, précise qu’un accord existe déjà entre le PSG et le joueur, très déterminé à rejoindre le club de la capitale. Ilya Zabarnyi avait rapidement fait savoir à ses dirigeants son désir de signer chez les champions d’Europe. Du côté de la direction parisienne, la confiance est de mise en interne pour la conclusion de ce dossier.

🚨 BREAKING : Le PSG et Bournemouth se RAPPROCHENT pour Ilya Zabarnyi !



Le transfert pourrait dépasser les 60M€ ! 🔥🇺🇦



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/uSyM1B8K6N — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 14, 2025

🚨 Le PSG est très CONFIANT sur la finalisation du deal Zabarnyi !



Il y a déjà un ACCORD entre le club et le joueur, et on se rapproche d’un entre Bournemouth et Paris ⏳



Zabarnyi souhaite ABSOLUMENT signer au PSG ✍️❤️💙



[@Djaameel_] pic.twitter.com/P8xQUJIlhC — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 14, 2025