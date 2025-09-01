Mercato : Informations, ventes, prêts … Le fil des dernières heures

Le PSG est on ne peut plus concerné par les dernières heures du mercato. En effet, la priorité du club de la capitale ces derniers jours était de dégraisser son effectif et plusieurs dossiers restent à clôturer ces prochaines heures.

Après les recrutements de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi lors du retour du PSG à la compétition au début de ce mois d’août, les dirigeants parisiens ont eu pour ambition de dégraisser l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, plusieurs départs ont été actés en prêt ou en vente : Nordi Mukiele, Renato Sanches, Milan Skriniar, Cher Ndour ou encore Gabriel Moscardo. Dans ces dernières heures de la fenêtre estivale du mercato, certains dossiers, qui ont leur importance, restent à clôturer. En effet, les avenirs de Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio et Carlos Soler se jouent ce lundi soir. Restez à l’affût des dernières informations grâce à ce fil d’actualité mis à jour à chaque nouvelles.

Le fil d’actualité

Le dossier Marco Asensio devrait se décanter dans les derniers instants avec une signature au Fenerbahçe . L’opération devrait se faire dans le cadre d’un transfert définitif pour 8,5M€ (Ben Jacobs)

devrait se décanter dans les derniers instants avec une signature au . L’opération devrait se faire dans le cadre d’un transfert définitif pour 8,5M€ (Ben Jacobs) Là aussi un transfert définitif devrait permettre au PSG de récupérer 8 millions d’euros. En effet, Carlos Soler devrait faire son retour en Liga en s’engageant avec la Real Sociedad . Le club de la capitale aurait également négocié 50% à la revente (Fabrizio Romano)

de récupérer 8 millions d’euros. En effet, devrait faire son retour en en s’engageant avec la . Le club de la capitale aurait également négocié 50% à la revente (Fabrizio Romano) En défense, Presnel Kimpembe aura le droit à du rab pour trouver une porte de sortie. Le Français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique , et serait en négociations avec un club au Qatar dont le nom n’a pas filtré. Le mercato dans le pays du Golfe ferme le 16 septembre (L’Equipe)

aura le droit à du rab pour trouver une porte de sortie. Le Français n’entre plus dans les plans de , et serait en négociations avec un club au Qatar dont le nom n’a pas filtré. Le mercato dans le pays du Golfe ferme le 16 septembre (L’Equipe) Le gardien de but de Manchester City , Ederson , a filé au Fenerbahçe . La place s’est ainsi libérée pour Gianluigi Donnarumma qui devrait rejoindre le club du nord de l’Angleterre. L’Italien passera sa visite médicale depuis son pays d’origine, avant de signer son contrat à distance (L’Equipe)

, , a filé au . La place s’est ainsi libérée pour qui devrait rejoindre le club du nord de l’Angleterre. L’Italien passera sa visite médicale depuis son pays d’origine, avant de signer son contrat à distance (L’Equipe) Si Randal Kolo Muani souhaitait retourner du côté de la Juventus Turin , les Bianconeri ont opté pour Loïs Openda après des négociations âpres avec le PSG . Ainsi, c’est vers Tottenham que le Français s’est tourné, au détriment d’ Aston Villa . L’opération devrait se conclure avec un prêt payant de 5 millions d’euros associé à une option d’achat « automatiquement levée si Tottenham le souhaite, elle ne sera pas quasiment obligatoire comme Paris le souhaitait » (L’Equipe)

souhaitait retourner du côté de la , les Bianconeri ont opté pour après des négociations âpres avec le . Ainsi, c’est vers que le Français s’est tourné, au détriment d’ . L’opération devrait se conclure avec un prêt payant de 5 millions d’euros associé à une option d’achat « automatiquement levée si Tottenham le souhaite, elle ne sera pas quasiment obligatoire comme Paris le souhaitait » (L’Equipe) Gianluigi Donnarumma a signé son contrat avec Manchester City (Fabrizio Romano). L’officialisation ne devrait plus tarder.