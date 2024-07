Mercato : Intérêt du PSG pour Jerdy Schouten

Après une saison sur le banc du PSG, Luis Enrique semble avoir ciblé le milieu de terrain Rouge & Bleu comme secteur à renforcer et perfectionner. C’est dans ce contexte que Joao Neves devrait débarquer sous les cieux parisiens dans les prochains jours, mais le Portugais pourrait ne pas être le seul joueur à garnir ce secteur de jeu.

Après un début de saison dans la peau d’un titulaire, Manuel Ugarte s’est vu relayé au rang de remplaçant, au détriment de Fabian Ruiz et Vitinha, qui se sont partagé le poste devant la défense. Luis Enrique ne semblait pas satisfait du profil de l’Uruguayen en tant que sentinelle. Le technicien espagnol aurait cependant jeté son dévolu sur Joao Neves, en adéquation avec son directeur sportif, Luis Campos. C’est ainsi que le jeune portugais de 19 ans devrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. L’accord n’est pas total, mais ne devrait pas tarder à être trouvé selon différentes sources d’informations, toutes unanimes. Cependant, selon nos confrères de L’Equipe, le milieu de terrain du SL Benfica pourrait ne pas être le seul joueur à venir renforcer l’entrejeu Rouge & Bleu. En effet, par le biais de Luis Campos, le PSG aurait fait part de son intérêt pour Jerdy Schouten. Cependant, pour pouvoir avancer concrètement sur cette piste, le club de la capitale attendra de conclure le transfert de Joao Neves, et de dégraisser avant de recruter un deuxième milieu de terrain. Rappelons que le départ de Manuel Ugarte pour Manchester United est toujours dans les tuyaux.

Qui est Jerdy Schouten ?

Jerdy Schouten est un milieu de terrain néerlandais de 27 ans. Le joueur évolue au PSV Eindhoven depuis la saison dernière, qu’il a rejoint depuis Bologne pour 15 millions d’euros. Sous contrat avec le club d’Eredivisie jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de Jerdy Schouten est estimée à 28M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Concernant son profil, le joueur est un milieu de terrain à vocation défensive, évoluant devant l’arrière-garde, mais capable de dépanner en défense également. Pour sa première saison au PSV Eindhoven, Jerdy Schouten a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues (31 matchs en milieu défensif, 9 matchs en tant que défenseur central), et a inscrit 4 buts. En terme d’expérience internationale, le joueur d’1m85 a pris part à 7 rencontres de Ligue des Champions en 2023/2024, et a enchaîné au terme de la saison avec l’Euro 2024 dans les rangs des Pays-Bas. Au cours du championnat d’Europe, Jerdy Schouten a évolué avec les Oranjes dans la peau d’un titulaire à chaque match jusqu’en demi-finale. Si la piste n’est aujourd’hui qu’au stade de l’intérêt, le joueur ferait bel et bien parti d’une liste de potentielle recrue pour le Paris Saint-Germain.