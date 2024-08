Mercato – Ismaël Gharbi se dirige vers le SC Braga

Placé dans le loft du PSG, le milieu offensif, Ismaël Gharbi, va poursuivre sa jeune carrière du côté du SC Braga, au Portugal.

Formé au PSG et encore sous contrat jusqu’en 2025, Ismaël Gharbi doit se trouver un nouveau point de chute pour la saison 2024-2025. Après un prêt prometteur du côté de la Suisse, au Stade-Lausanne (7 buts et 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions), le Titi de 20 ans a été placé dans le loft du PSG cet été afin de se trouver une nouvelle destination. Et le milieu offensif doit prendre la direction du Portugal dans ces dernières heures du mercato.

Le PSG intègre une clause de rachat

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Ismaël Gharbi devrait rejoindre le SC Braga. Un accord a été trouvé entre le PSG et le club portugais pour un transfert estimé à 5M€. L’international U19 espagnol va parapher un contrat de cinq saisons avec la formation de Liga Portugal Betclic. Toujours selon le quotidien sportif, le board parisien a réussi à inclure une clause de rachat dans ses négociations avec le SC Braga, club ami des Rouge & Bleu (QSI détenant 21,67% des parts de Braga). Une information également confirmée par Le Parisien. « Courtisé par plusieurs clubs dont Anderlecht, l’Etoile Rouge Belgrade, Strasbourg ou le Celtic Glasgow, Gharbi a décidé de rejoindre le Portugal », précise LP. Le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, rajoute que le PSG possède également 50% (sur le total et non la plus-value) en cas de future revente du joueur.