Le PSG a longtemps multiplié les pistes offensives sur ce mercato estival 2024. C’est dans ce contexte que le nom de Jadon Sancho a été associé au club de la capitale, visiblement, en vain.

Au crépuscule de l’ouverture des portes du marché des transferts estival 2024 les pistes offensives pointaient déjà le bout de leur nez. En effet, le départ acté de Kylian Mbappé a poussé les dirigeants du Paris Saint-Germain à réfléchir à la meilleure solution pour remplacer le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Ainsi, les noms de Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Nico Willians, Kingsley Coman, Victor Osimhen ou encore Jadon Sancho ont tous figurés dans la rubrique mercato du PSG. Cependant, à trois jours de la fermeture des portes du marché des transferts, aucun de ces joueurs n’a signé pour le Paris Saint-Germain. Plus encore, la donne pourrait ne pas changer. Si les dernières indiscrétions bataillent afin d’obtenir la bonne information autour de l’avenir de Victor Osimhen, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, affirme qu’à ce stade, aucun attaquant supplémentaire n’est prévu. Une tendance qui se confirme outre-Manche pour la piste Jadon Sancho. L’international anglais, dans l’impasse avec Manchester United en raison de ses difficultés à s’exprimer et le manque de confiance d’Erik ten Hag, est annoncé avec insistance sur le départ, et le PSG a longtemps été un point de chute potentiel. Cependant, le sprint final de ce mercato estival entamé, le club de la capitale n’est plus cité autour de l’avenir du joueur de 24 ans.

Après un prêt plutôt concluant du côté du Borussia Dormtund, Jadon Sancho aurait pu espérer décrocher un contrat au Paris Saint-Germain, lui qui semblait désireux de rallier la capitale français selon les derniers échos de la presse. Cependant, ni une place dans le groupe d’Erik ten Hag, ni dans celui de Luis Enrique lui sera promise en ce début de saison, et en cette fin de mercato. C’est dans ce contexte qu’une des pistes les plus récurrentes des dernières semaines pour le PSG est annoncée à Chelsea et la Juventus Turin. C’est en tous cas ce qu’assure David Ornstein, journaliste pour The Athletic, qui affirme que « Jadon Sancho devrait quitter Man Utd avant la date limite« . Les pourparlers seraient en cours entre dirigeants mancuniens, londoniens et turinois pour un transfert sec ou un prêt. Concernant l’opération avec les Blues de Chelsea, ces derniers doivent libérer un joueur avant de pouvoir potentiellement compter sur Jadon Sancho. Ainsi, la piste la plus probable est de voir Raheem Sterling faire le chemin inverse jusqu’à Manchester, lui qui n’est plus désiré à Chelsea. Une piste de l’échange confirmée par Gianluca Di Marzio, qui affirme que les dirigeants londoniens n’abandonnent pas.