Depuis la fin de l’Euro 2024, le mercato estival du PSG s’accélère. Une des volontés premières des dirigeants du club de la capitale reste de remplacer Kylian Mbappé. Une priorité qui a fait naître la piste menant Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, avant qu’un nouveau dossier voit le jour ces dernières heures.

Le PSG, pour cet été 2024, semble avoir une réelle volonté de renforcer l’aile gauche de son secteur offensif. En effet, après le départ de Kylian Mbappé, et malgré l’ascension de Bradley Barcola, plusieurs joueurs capables d’évoluer à ce poste ont été associés au Paris Saint-Germain. Le dossier le plus insistant dans ce secteur de jeu reste celui de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, au début de l’Euro 2024, le Géorgien semblait se diriger tout droit vers un départ de Naples. Depuis, Antonio Conte, nouveau coach napolitain, et le président Aurelio De Laurentiis, sont sortis du silence afin de répéter et clarifier leur volonté commune de voir leur numéro 77 poursuivre l’aventure dans le sud de l’Italie. A ce stade du mercato estival, c’est dans ce sens que se dirige le dossier. Cependant, le PSG n’aurait pas abandonné cette idée. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, qui explique que le club de la capitale travaille tout de même sur des alternatives, et Jadon Sancho en serait une. Selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, l’international anglais serait « hyper emballé » par le projet parisien, et les positions seraient proches entre l’offre de contrat faite par le PSG, et ses attentes. Reste à savoir si Manchester United souhaite se séparer de son joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2026, et à quel prix.

Un transfert idéal ?

Après sa formation à Manchester City, Jadon Sancho rejoint le Borussia Dortmund en 2017 contre 21 millions d’euros. Il évolue avec le club allemand pendant 4 saisons, inscrit 50 buts, fait 64 passes décisives en 137 matchs toutes compétitions confondues. Un bilan qui lui permet de signer le contrat de sa carrière jusque-là à Manchester United. Le transfert se fait à hauteur de 85 millions d’euros au cours de l’été 2021. Dans le nord de l’Angleterre, la tâche se complique. Pour son retour sur ses terres natales, lui le natif de Londres, Jadon Sancho ne parvient pas à peser et prendre le poids qu’il a pu avoir en Allemagne. A tel point que l’ailier traverse une nouvelle fois le Rhin l’hiver dernier pour un prêt de six mois. Ce dernier est plutôt concluant, l’Anglais retrouve des couleurs et réalise une seconde partie de saison avec le Borussia Dortmund, notamment en Ligue des Champions assez intéressante, à l’image de sa double confrontation en demi-finale face au PSG. Le bilan statistique de ce prêt est de 21 rencontres toutes compétitions confondues, 3 buts et 3 passes décisives.

Alors la question est de savoir quel est le réel niveau de Jadon Sancho aujourd’hui ? Est-il le joueur qu’il a été au Borussia Dortmund de 2017 à 2021, ou celui qu’il est depuis son transfert à Manchester United ? Entre temps, la valeur marchande du joueur est passée de son point culminant en 2020 à 130M€, à 30M€ aujourd’hui. Sur le terrain, Jadon Sancho a perdu sa place dans les rangs de la sélection anglaise au point de ne pas disputer l’Euro 2024 et laisser sa place à des éléments plus jeunes que sont Cole Palmer ou encore Eberechi Eze. Sous les cieux parisiens, avec la présence de Bradley Barcola en pleine expansion, l’idée de s’attacher les services d’un Jadon Sancho d’aujourd’hui 24 ans, pourrait freiner ou ralentir la progression du numéro 29 Rouge & Bleu. Faire barrage à un jeune joueur avec un transfert qui reste un pari quand on connaît la situation de l’Anglais ne semble pas, sur le papier, être l’idée du siècle. La piste Khvicha Kvaratskhelia avait plus de sens pour renforcer l’aile gauche. Si le talent de Jadon Sancho reste indéniable, la pertinence du transfert et sa capacité à rebondir pour se mettre la tête à l’endroit peuvent être l’objet de réels doutes pour les parisiens.