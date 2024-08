Mercato – Jadon Sancho, pas une piste chaude pour le PSG

Désireux de recruter sur les ailes de l’attaque, le PSG avait ciblé le joueur de Manchester United, Jadon Sancho. Mais l’Anglais n’est pas une piste chaude des dirigeants parisiens pour l’instant.

En ce mois d’août, le PSG a passé la seconde dans son mercato. Les Rouge & Bleu ont officialisé l’arrivée de João Neves en début de semaine et sont proches de conclure le transfert du défenseur central Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. Concernant l’attaque, le board parisien a multiplié les pistes avec Khvicha Kvaratskhelia, Kinglsey Coman, Désiré Doué ou encore Jadon Sancho. Mais toujours pas d’avancées significatives. Et concernant l’international anglais de Manchester United, une arrivée chez les champions de France n’est pas à l’ordre du jour.

Pas négociations avancées avec Manchester United

En effet, RMC Sport fait le point sur le dossier Jadon Sancho. Après avoir pris des renseignements à son sujet il y a quelques semaines, le PSG n’est pas allé plus loin et il n’y a pas de négociations avancées avec les Red Devils. « En l’état, rien ne dit que l’ailier anglais soit un joueur parisien ces prochaines semaines. Pour l’instant, il ne s’agit pas d’une piste chaude pour le club de la capitale », explique le média sportif. Après un prêt de six mois au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec Manchester United. En froid avec son coach Erik ten Hag la saison passée, l’ailier de 24 ans a participé aux matches de pré-saison avec le club anglais. Pour l’instant, son avenir ne semble pas s’écrire au PSG.