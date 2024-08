Mercato – Jadon Sancho veut rejoindre le PSG

Pisté par le PSG pour renforcer son attaque, l’ailier de Manchester United, Jadon Sancho, pousse pour une arrivée à Paris, mais sans avancées significatives pour l’instant.

À la recherche d’attaquants pour renforcer son secteur offensif, le PSG devrait prochainement voir l’arrivée de Désiré Doué. Mais la formation parisienne ne compte pas s’arrêter là. En effet, d’autres noms sont également ciblés. Si la piste Victor Osimhen semble au point mort, les profils de Kingsley Coman et Jadon Sancho pourraient amener de la concurrence sur les ailes de l’attaque. Et concernant l’ailier de Manchester United, il a fait son choix pour son futur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Red Devils, l’Anglais de 24 ans ne compte pas poursuivre sa carrière en Premier League et veut surfer sur ses six mois de prêt de bonne facture au Borussia Dortmund. Ainsi, un départ est la solution adéquate pour l’ancien du BVB, qui n’entre pas dans les plan du coach Erik ten Hag.

Manchester United valorise Jadon Sancho à 60M€

Et selon les informations de RMC Sport, Jadon Sancho désire rejoindre le PSG. Un premier contact a même déjà été établi avec les champions de France en titre. Si le club parisien reste très attentif à la situation du joueur, aucun accord n’existe encore entre le PSG et Manchester United. Et cela ne devrait pas intervenir dans les prochains jours. En effet, il faudra trouver un terrain d’entente avec la formation anglaise, ce qui est loin d’être fait. Déjà, parce que les dirigeants mancuniens valorisent leur joueur à 60M€. « Ensuite parce que financièrement le PSG a un cadre à respecter et ne se laissera pas tenter par tous ses désirs », explique le média sportif. Mais, ce n’est pas le seul dossier sur lequel discute les deux clubs. Le PSG et Manchester United doivent aussi négocier un possible transfert de Manuel Ugarte.

De son côté, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, apporte également ses informations sur ce dossier Jadon Sancho. Si l’international anglais désire toujours rejoindre les Rouge & Bleu, il n’y pas encore eu d’avancée significative entre les deux clubs. En revanche, le PSG aurait formulé une offre orale au joueur avec un salaire de 17M€ brut par an. Reste désormais à savoir si ce dossier évoluera dans les jours à venir.

