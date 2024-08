Le deadline day du PSG dans ce mercato estival 2024 se résume aux départs. Si certains dossiers sont plus attendus que d’autres, des opérations moins mise en lumière se font également.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG s’est officiellement séparé de Juan Bernat, parti en prêt du côté de Villareal et en fin de contrat en juin prochain. Le club de la capitale espère encore boucler les départs de Carlos Soler, Milan Skriniar, ou encore Danilo Pereira. Annoncé bouclé, le transfert de Manuel Ugarte devrait être officialisé par Manchester United et le PSG dans les prochaines heures. Cependant, d’autres dossiers devraient être conclus en ce deadline day. Le prochain départ annoncé devrait être celui de Joane Gadou. Le titi parisien et défenseur central de 17 ans devrait rejoindre le RB Salzburg dans le cadre d’un transfert sec. L’information est annoncée par Fabrice Hawkins d’RMC Sport, Loïc Tanzi de L’Equipe et Benjamin Quarez du Parisien. Un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et son futur adversaire en Ligue des Champions : le club autrichien du RB Salzburg. Au cours des dernières heures, les pourparlers devraient avancés jusqu’à l’accord total et tripartite.