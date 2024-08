Considéré comme l’une de belles promesses du centre de formation du PSG, le défenseur, Joane Gadou, va finalement quitter le club cet été.

Surclassé depuis ses débuts au centre de formation, Joane Gadou était considéré comme l’un des grands espoirs du PSG au poste de défenseur central. Âgé de 17 ans, le joueur d’1m95 a participé à la belle épopée des U19 la saison passée en championnat avec le titre de champion à la clé. Et depuis cet été, l’international U18 français s’entraînait avec l’équipe professionnelle des Rouge & Bleu. Il avait disputé quelques minutes face à Sturm Graz (2-2) en match de préparation. Mais son absence pour la seconde rencontre amicale face au RB Leipzig (1-1) avait interpellé.

À lire aussi : PSG – Lucas Beraldo de retour à l’entraînement

Joane Gadou veut une garantie de temps de jeu

Et pour cause, Joane Gadou est sur le point de quitter le PSG cet été, comme le rapporte RMC Sport. Ces derniers mois, le board parisien tentait de lui faire signer son premier contrat professionnel, mais en vain. Une information confirmée par L’Equipe. Encore sous contrat stagiaire jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, le natif d’Aubervilliers « n’a jamais senti à Paris la volonté de lui présenter un projet pour évoluer rapidement en équipe première », explique le quotidien sportif. Et le récent recrutement de Willian Pacho à son poste a fini par le convaincre de vivre une nouvelle aventure. « Les différentes parties négocient maintenant les conditions du transfert du Français. » Son futur club sera connu dans les jours à venir. En partant dès cet été, le joueur va laisser une indemnité de transfert aux Rouge & Bleu, une donnée importante aux yeux de Joane Gadou.

De son côté, Le Parisien apporte également ses informations dans ce dossier. Après avoir analysé la situation et discuté avec les dirigeants, le Titi a pris la décision de ne pas poursuivre sa carrière chez les champions de France. « Il disposerait de nombreuses offres sur le marché en Angleterre et en Allemagne notamment mais n’ira pas Leverkusen où son nom avait circulé », précise LP. Disposant de plusieurs pistes, Joane Gadou va prendre le temps de la réflexion pour choisir la meilleure destination possible. « La direction parisienne avait fait de sa signature pro l’une des priorités des derniers mois, mais le jeune joueur a vu arriver deux nouveaux défenseurs en l’espace de six mois, Lucas Beraldo et Willian Pacho. Il souhaiterait avoir une garantie de temps de jeu dès cette saison pour se lancer pleinement dans la cour des grands », conclut le quotidien francilien.