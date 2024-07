Ces dernières heures, la piste menant Joao Neves au PSG semble se rapprocher de son terme. En effet, les informations sont unanimes, le jeune portugais devrait s’engager avec le club de la capitale et a fait ses adieux à ses futur ex-coéquipiers au Benfica Campus.

Après de longues tractations entre le SL Benfica et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Joao Neves, les dirigeants des deux clubs semblent voir le bout du tunnel. En effet, après avoir longtemps espéré les 120 millions d’euros de la clause libératoire de son joyau, la direction benfiquiste semble avoir lâcher la corde et accepté la position du PSG à hauteur de 70 millions d’euros. A 19 ans seulement, le Portugais devrait donc devenir le milieu de terrain le plus cher de l’histoire du club de la capitale et le quatrième transfert le plus cher après Neymar, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Joao Neves devrait renforcer l’effectif de Luis Enrique, qui semblait désirer ardemment le joueur, qui serait le profil idéal pour évoluer devant la défense. Hier soir depuis les tribunes de l’Estadio da Luz de Lisbonne, Joao Neves a assisté au match amical (1-1) de Benfica face à Brentford.

Ce vendredi 26 juillet, Joao Neves a retrouvé le chemin du Benfica Campus. Après son Euro 2024, le jeune milieu de terrain avait été autorisé à reprendre plus tard. Cependant, sa reprise est synonyme d’adieux. En effet, selon nos confrères portugais d’A Bola, le joueur est arrivé au centre d’entraînement de son club formateur avant 8h et « a pu profiter de la matinée pour dire au revoir à ses coéquipiers » selon A Bola. Le quotidien lusitanien évoque un accord qui avance bien entre les deux clubs. Les dirigeants parisiens s’attendent à accueillir Joao Neves « dans les prochains jours« , afin qu’il puisse intégrer le groupe de Luis Enrique dans la semaine.