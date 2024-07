[MàJ] Mercato : Joao Neves attendu ce vendredi à Paris … ou plus tôt ?

La deuxième partie de mercato estival du PSG pourrait être animée en comparaison avec la première. Le premier transfert à être officialisé devrait être celui de Joao Neves.

Le transfert est dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. S’il a un moment pris du plomb dans l’aile en raison des exigences financières du SL Benfica, le dossier Joao Neves devrait finalement se décanter et surtout se clôturer dans les prochains jours. En effet, selon nos confrères portugais d’A Bola, le jeune milieu de terrain de 19 ans est attendu à Paris ce vendredi. Ce dernier passera sa visite médicale avant de parapher un contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en 2029. Le club de la capitale déboursera 60 millions d’euros + 10 millions d’euros bonus pour s’attacher les services de Joao Neves. Dans le chemin inverse, Renato Sanches retrouvera les rangs de son club formateur dans le cadre d’un prêt sec et gratuit. S’il a retrouver le chemin de l’entraînement le vendredi 26 juillet dernier, Joao Neves devrait rapidement être opérationnel pour Luis Enrique. Le Portugais pourrait ainsi faire ses premières apparitions en Rouge & Bleu les 7 et 10 août prochains pour les deux matchs amicaux avant de débuter la saison avec la 1ère journée de Ligue 1 sur la pelouse du Havre le 18 août.

[MàJ]

L’imminence de l’arrivée de Joao Neves au PSG et à Paris est confirmée par un autre gros média du Portugal : O Jogo. Ce dernier affirme que les positions entre le Paris Saint-Germain et le SL Benfica sont proches, à tel point que le joueur pourrait poser ses valises sous les cieux parisiens dès ce mercredi ou jeudi ! Par ailleurs, le quotidien lusitanien ajoute que le jeune milieu de terrain de 19 ans devrait toucher au PSG « un salaire de plus de cinq millions d’euros par an« .