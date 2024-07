Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG avait érigé Joao Neves en priorité absolue. Le jeune portugais de 19 ans faisait l’unanimité en interne et en cette fin de mois de juillet, il n’a jamais été aussi proche de rejoindre le club de la capitale.

Pour son projet de jeu en tant que coach du PSG, Luis Enrique semble avoir ciblé le milieu de terrain comme secteur de jeu à renforcer. Cependant, le technicien espagnol souhaite un profil précis. Un joueur capable d’évoluer devant la défense, bon récupérateur, mais également capable de bonifier le ballon, de participer au jeu. C’est ainsi que Manuel Ugarte c’est au fur et à mesure de la saison transformé en une véritable erreur de casting, et qu’arrivé l’été, le nom de Joao Neves n’a cessé de résonner sous les cieux parisiens. A l’aube du mois d’août, la majorité des sources autour de ce dossier sont unanimes : Joao Neves devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Après des négociations compliquées avec le SL Benfica qui espérait se séparer de son joyau de 19 ans pour 120 millions d’euros ou presque, un accord devrait tomber autour de 70M€ selon les derniers échos de la presse.

Le joueur de son côté aurait toujours fait part à sa direction de son souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Avec sa participation à l’Euro 2024 avec le Portugal, Joao Neves est autorisé par son club formateur à reprendre l’entraînement plus tard, le 26 juillet. Actuellement en vacances dans le sud du Portugal, sa région d’origine, le milieu de terrain serait donc « sur le point de quitter Benfica pour le PSG« . C’est en tous cas ce qu’affirme le média portugais Correio da Manha, qui ajoute que « lorsque l’accord sera officialisé, le milieu de terrain justifiera son départ« , dans une prise de parole destinée aux supporters du SL Benfica. Ces derniers regrettent déjà le départ de Joao Neves, dans les commentaires de son dernier post Instagram depuis son lieu de vacances. Le transfert étant « pratiquement bouclé« , Joao Neves devrait se présenter une dernière fois au Campus Benfica ce vendredi.