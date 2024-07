Mercato : Joao Neves joueur du PSG avant ce week-end ?

Le PSG a coché le nom de Joao Neves comme priorité absolue pour renforcer son entrejeu. Si les négociations ont durées dans le temps, le dossier semble toucher à sa fin.

Le temps passe et le mercato estival du PSG se résume aujourd’hui au recrutement de Matvey Safonov. Cependant, les choses pourraient s’accélérer dans les prochains jours avec la conclusion du transfert de Joao Neves. C’est en tous cas dans ce sens que vont les dernières informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Ce dernier affirme que les positions entre le Paris Saint-Germain et le SL Benfica se rapprochent, malgré des débuts de négociations compliqués. Pour aller plus loin dans les informations, il faut prêter attention du côté du Portugal. En effet, selon nos confrères du méfia O Jogo « tout s’accélère dans le but de clôturer les négociations avec Benfica avant le week-end prochain« . S’il n’est autorisé à reprendre l’entraînement que le 26 juillet prochain en raison de sa participation à l’Euro 2024, Joao Neves pourrait donc ne plus fouler la pelouse du Benfica Campus. C’est à ce stade des négociations la complexité du dossier qui retarde l’échéance (modalités de paiement, les bonus, et Benfica qui tente jusqu’au bout de faire gonfler l’offre). Sur le plan financier, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir recruter Joao Neves pour 60 millions d’euros bonus compris. Toujours selon O Jogo, en parallèle et indépendamment de ce dossier, Renato Sanches pourrait faire le chemin inverse, et retourner porter les couleurs du SL Benfica, son club formateur. Dans un premier temps, le Portugais serait une nouvelle fois prêté par le PSG, avant de reconsidérer son avenir à l’occasion de l’été 2025.