A l’occasion du mercato d’été 2024, le PSG semble avoir l’ambition de se renforcer à tous les postes. Pour chaque secteur de jeu, différents noms reviennent avec insistance et au milieu de terrain c’est Joao Neves qui aurait été érigé comme priorité absolue.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain semble être un éternel chantier. Depuis le départ de Thiago Motta en 2018, le club de la capitale n’a jamais trouver le joueur à mettre devant sa défense. L’été dernier, les décideurs parisiens avec Luis Campos au premier rang ont jeté leur dévolu sur Manuel Ugarte. L’international uruguayen, en provenance du Sporting Portugal, a rejoint le PSG, qui a déboursé 60 millions d’euros, somme équivalente à sa clause libératoire. Le transfert fait avant l’intronisation de Luis Enrique sur le banc Rouge & Bleu, a aujourd’hui tout d’une erreur de casting. En effet, après quelques semaines de compétition pour sa première saison sous les cieux parisiens, l’Uruguayen semble revêtir le costume de titulaire indiscutable devant la défense. Cependant, le sort qui lui est réservé par le technicien espagnol pour la suite de la saison est absolument révélateur de l’avis de l’ancien sélectionneur de La Roja à propos de Manuel Ugarte. L’idée n’est pas de tirer des conclusions concernant le joueur de 23 ans, mais de souligner la distance qui peut exister entre ce que ce dernier peut apporter et ce que Luis Enrique peut attendre de son milieu défensif. Dans ce contexte deux points de vue existent : celui du joueur qui voit Manchester United s’approcher du PSG pour s’attacher ses services, et celui du club de la capitale qui se met à la recherche d’un nouveau joueur pour son entrejeu. Pour le second point de vue, c’est donc le nom de Joao Neves qui revient avec insistance selon les derniers échos de la presse, qui serait même la priorité du duo Luis Campos – Luis Enrique, selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport.

Un transfert qui vaut le coup …

Joao Neves évolue au SL Benfica depuis le début de sa jeune carrière. A 19 ans, le Portugais a fait toutes ses classes avec son club formateur depuis l’été 2017, avant de s’installer dans le groupe et le monde professionnel depuis l’hiver 2023. Car en effet, outre les couleurs benfiquistes, le Portugais est international depuis le mois d’octobre 2023, après être passé par toutes les catégories de U15 à U21. Actuellement, Joao Neves a été naturellement convoqué par Roberto Martinez afin de disputer l’Euro 2024. Une compétition au cours il engrange de l’expérience à seulement 19 ans, en étant entré en jeu pour le second match des phases de poules (victoire 0-3 face à la Turquie), puis en ayant été titulaire pour le troisième et dernier match (défaite 0-2) face à la Géorgie.

Depuis ses premiers pas en professionnel, Joao Neves a disputé 75 rencontres toutes compétitions confondues avec le SL Benfica, pour un bilan statistique de 4 buts et 3 passes décisives. Dans ce bilan, le jeune milieu de terrain a pris part à 9 rencontres de Ligue des Champions ou encore 6 de Ligue Europa. A son palmarès, la cible prioritaire du PSG au milieu de terrain compte un championnat du Portugal (2022/2023) et une Supercoupe du Portugal (2023). Pour le club de la capitale, le Lusitanien dispose des qualités requises pour être imaginé sous les ordres de Luis Enrique : adroit balle aux pieds, une intelligence dans le jeu avec et sans ballon qui lui permet d’être sur les bonnes lignes à la récupération avec une qualité technique qui peut faire de lui un élément décisif à la relance. Aux duels, Joao Neves, avec son 1m74, est teigneux, ce qui lui permet d’afficher une moyenne de 6,4 ballons récupérés par match en championnat en 2023/2024. En plus d’avoir les qualités que semblent recherchées Luis Enrique pour son entrejeu, le Portugais est visiblement la piste prioritaire du technicien espagnol et son directeur sportif, Luis Campos. Si la data ne fait évidement pas tout, certaines données, dressées par @datascout_, permettent de comparer Joao Neves à Rodri (ESP ; Manchester City), véritable référence au poste de sentinelle.

Comparaison par la data entre Joao Neves et Rodri (image : @datascout_)

… Mais à quel coût ?

João Pedro Gonçalves Neves de son nom complet est sous contrat avec le SL Benfica jusqu’en juin 2028. Après sa promotion avec les professionnels et l’excellente intégration et acclimatation dans la cour des grands, le joueur de 19 ans a vu sa seconde partie de saison 2022/2023 récompensée par un nouveau contrat signé en août 2023. Ce nouveau bail a été associé à une clause libératoire de 120 millions d’euros. Un montant qui peut sembler dérisoire pour un jeune joueur n’ayant pas encore prouvé qu’il pouvait se targuer d’une telle valeur marchande, qui est elle estimée à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. C’est ainsi qu’une nouvelle fois, le PSG pourrait être à l’assaut d’un pari. Un pari qui une nouvelle fois pourrait coûter cher au club de la capitale. En effet, selon les derniers échos de la presse, le SL Benfica ne serait, à ce stade, pas enclin à négocier pour son joueur à qui il reste quatre années de contrat. Le dernier second du championnat portugais souhaiterait conserver son joueur, et ne le libèrera qu’en recevant un chèque de 120 millions d’euros. Reste à savoir quel rôle et quel impact pourrait avoir son agent, Jorge Mendes, qui entretient d’excellentes relations avec le directeur sportif du PSG, Luis Campos.

Sur le plan sportif, malgré toutes les qualités indéniables du joueur, des doutes persistent autour de Joao Neves. Pour imager cela, sa dernière sortie en date face à la Géorgie semble parlante. Au plus haut niveau, le Portugais de 19 ans a rendu une copie d’un joueur bien timide. Face à l’escouade de Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves a disputé 6 duels, pour seulement 2 remportés. S’il a touché 82 ballons et a affiché 93% de réussite sur ses passes (65/70), le milieu de terrain a peu pesé offensivement avec une majorité de ballons joués sans apporter de danger, sans prendre de risque. Un manque de personnalité semblable à ce que pouvait afficher Vitinha lors de sa première saison au PSG. L’interrogation peut donc exister autour de la capacité de Joao Neves à répondre présent dans les grands moments, au plus haut niveau, loin de son confort sous les cieux lisboètes.