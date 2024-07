Mercato – Joelinton : « Je pense que Bruno va rester »

S’il est une piste de longue date du PSG, les informations autour du dossier Bruno Guimaraes se font rares désormais. Du côté de Newcastle, l’avenir du Brésilien est espéré long dans le nord de l’Angleterre.

Au cours de la saison écoulée, le PSG a rencontré Newcastle à deux reprises (défaite 4-1 ; nul 1-1) en phase de poule de la Ligue des Champions. Au cours de ces deux rendez-vous, Bruno Guimaraes a rendu de belles copies, assez pour convaincre la direction du club de la capitale et son coach ? Il faut croire que oui. En effet, dès l’hiver 2024 le milieu de terrain brésilien a vu son nom associé au Paris Saint-Germain. Dans sa quête de renfort dans l’entrejeu, le PSG a coché le nom de l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Cependant, à ce stade du mercato estival, c’est le recrutement de Joao Neves dans ce secteur de jeu qui est plus proche que jamais, et les informations autour de l’avenir de Bruno Guimaraes se font rares. Toutefois, dans les colonnes du Guardian, qui affirme que le PSG est bien intéressé au même titre que Manchester City, le joueur de Newcastle, Joelinton, s’est prononcé à ce sujet : « Je pense que Bruno va rester […] Il m’a dit qu’il allait revenir la semaine prochaine (après la pause de la Copa América ; Ndlr) et se préparer pour la saison. Je le connais, il aime le club. Il aime les supporters, il apprécie sa vie à Newcastle. Je pense qu’il est heureux d’être là pour sa vie et pour le football« , a-t-il déclaré. L’autre brésilien des Magpies espère voir son compatriote rester dans le nord de l’Angleterre afin de l’aider dans sa progression personnelle, un retour sur la scène européenne de Newcastle et un éventuel retour dans les rangs de la Seleçao. Dans ce même entretien, Joelinton tient le même discours à propos d’Eddie Howe, son coach, courtisé par les Three Lions.