A l’occasion de ce mercato estival 2024, le PSG a enregistré les arrivées de trois joueurs, et celle de Désiré Doué semble en bonne voie. Dans le sens des départs, le club de la capitale devrait connaître du mouvement également.

Après Matvey Safonov, le PSG a enregistré les arrivées de Joao Neves puis Willian Pacho. Les trois recrues estivales sont à additionner à l’arrivée de Gabriel Moscardo, prévue depuis l’hiver dernier. Le milieu de terrain renforcé, la présence de Manuel Ugarte, qui semble ne pas entrer dans les plans de Luis Enrique, n’est plus nécessaire au Campus PSG et dans le vestiaire parisien. En ce sens, le club de la capitale tente de trouver une porte de sortie à son joueur, acheté il y a un an pour 60 millions d’euros, montant de sa clause libératoire au Sporting Portugal. Pour imager la situation de l’Uruguayen dans le groupe de Luis Enrique, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, évoque ce mardi, une mise à l’écart lors oppositions à l’entraînement. C’est dans ce contexte que le transfert de Manuel Ugarte semble inévitable. Sous les cieux parisiens, son temps de jeu pourrait davantage s’amoindrir, au détriment de Joao Neves. Point en commun entre les deux joueurs ? Leur agent. Jorge Mendes pourrait ne pas accepter de voir deux de ses joueurs en concurrence directe, et ainsi l’un deux, en l’occurrence Manuel Ugarte, être rétrogradé au rang de remplaçant. C’est pourquoi le super agent portugais œuvrerait personnellement afin de trouver un point de chute à l’Uruguayen.

❗️Jorge Mendes est en Angleterre pour discuter de Manuel Ugarte avec Manchester United 🇺🇾



Le joueur a un accord avec le club anglais. Les Red Devils ont besoin d'une baisse de prix ou d'une vente supplémentaire pour acheter l’Uruguayen💰



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/jtGJEj53YT — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 13, 2024 X : @CanalSupporters

Manuel Ugarte, depuis plusieurs semaines et selon les différents échos de la presse, aurait d’ores et déjà un accord avec Manchester United. Cependant, c’est entre le PSG et les Red Devils que les choses bloqueraient. Jorge Mendes serait actuellement dans le nord de l’Angleterre afin de trouver une solution pour Manchester United, qui aurait besoin de voir le prix de Manuel Ugarte afin de passer à l’action, ou de vendre un joueur et ainsi faire entrer des liquidités dans ses caisses. Une information partagée par Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, et confirmée par Florian Plettenberg, pour Sky Sport en Allemagne. Ce dernier souligne l’accord entre le joueur et Manchester United, et les négociations compliquées entre les deux clubs, mais toujours d’actualité, car Jorge Mendes souhaite aller au bout de cette opération.