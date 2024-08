Mercato – Joshua Kimmich a bien dit non au PSG

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a recruté Joao Neves. Mais il souhaitait aussi s’offrir Joshua Kimmich. Mais ce dernier a décliné la proposition du club de la capitale.

Si le mercato du PSG a été plutôt calme ces dernières semaines, il devrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale a signé Joao Neves et devrait s’offrir Willian Pacho très prochainement. Outre l’international portugais, les dirigeants parisiens voulaient s’offrir Joshua Kimmich. L’international allemand, à qui il reste un an de contrat avec le Bayern Munich, était possiblement partant, le club allemand ne souhaitant pas le voir partir libre dans un an.

Des discussions pour une prolongation

Intéressé, le PSG a reçu une fin de non-recevoir de la part de Joshua Kimmich. En effet, le club de la capitale avait informé le Bayern de son intérêt concret pour le recruter, mais le joueur a dit non. Les Bavarois ont donc communiqué le souhait de Joshua Kimmich de repousser les avances parisiennes aux dirigeants du PSG, indique Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland. Depuis, le Bayern et le joueur ont débuté des négociations pour étendre le bail du milieu de terrain, qui peut également évoluer au poste de latéral droit, qui court jusqu’en juin 2025. Ces premières discussions sont jugées positives. Le journaliste indique que le Bayern veut trouver un terrain d’entente, car il ne veut pas le perdre libre dans un an. Florian Plettenberg explique que si le Bayern Munich avait reçu une offre convenable, il l’aurait vendu cet été. Ce dernier conclut en expliquant qu’une prolongation de contrat avec une diminution du salaire est désormais envisageable pour les deux parties. Cependant, cette prolongation ne sera pas décidée à court terme, conclut Florian Plettenberg.