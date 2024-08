Mercato : Joshua Kimmich a bien envisagé un transfert au PSG

Le PSG a enregistré l’arrivée de Joao Neves au milieu de terrain et celle de Désiré Doué semble désormais en bonne voie. Cependant, le club de la capitale a également tenté sa chance sur la piste le menant au plus expérimenté Joshua Kimmich.

Les dirigeants du PSG et leur coach Luis Enrique semblent avoir pointé du doigt le milieu de terrain comme un secteur à renforcer au cours de ce mercato estival. C’est dans ce contexte que Joao Neves a été érigé en priorité absolue pour endosser le rôle de sentinelle, et que l’arrivée de Désiré Doué sous les cieux parisiens est désormais en bonne voie. Cependant, les deux joueurs de 19 ans, avec toutes leurs qualités, n’apporteront pas l’expérience nécessaire à un groupe, et dans un milieu de terrain qui, en règle générale lors des grands rendez-vous, est le secteur de jeu le plus crucial. C’est ainsi que le nom de Joshua Kimmich, piste remontant à l’hiver dernier pour le PSG, a pointé le bout de son nez ces dernières semaines. Cependant, le transfert a rapidement pris du plomb dans l’aile, et sauf retournement de situation, ne devrait pas se faire. Toutefois, selon les indiscrétions de Fabrice Hawkins, l’international allemand de 29 ans aurait bel et bien envisagé une arrivée au Paris Saint-Germain. Le journaliste d’RMC Sport a réagi à une déclaration de Max Eberl pour BILD dans laquelle le directeur sportif du Bayern Munich a assuré : « Pour nous, il était clair que Kimmich finirait par revenir jouer au milieu cette saison. Cela a été décidé depuis longtemps« . Notre confrère, sur le réseaux social X a affirmé : « C’est devenu encore plus clair quand il a commencé à envisager une arrivée à Paris« . Un transfert qui aurait fait grand bien au PSG à plusieurs égards.