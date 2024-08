Le PSG a officialisé l’arrivée de Joao Neves dans ses rangs pour renforcer son milieu de terrain. Toutefois, les dirigeants parisiens et Luis Enrique pourraient faire émerger l’idée d’attirer un joueur supplémentaire pour leur entrejeu.

Après une saison sur le banc du Paris Saint-Germain, l’état de son milieu de terrain ne semble pas satisfaire totalement Luis Enrique, en témoigne la gestion de Manuel Ugarte. S’il a débuté son aventure parisienne dans la peau d’un titulaire, l’Uruguayen s’est rapidement retrouvé dans la peau d’un remplaçant, laissant place à Vitinha et Fabian Ruiz dans son rôle de sentinelle. Une casquette que devrait désormais porter Joao Neves. Le jeune portugais de 19 ans est officiellement un joueur du PSG, et pourrait davantage correspondre au profil de milieu de terrain recherché par Luis Enrique. Cependant, avec Warren Zaïre-Emery, Gabriel Moscardo, Ayman Kari ou encore Senny Mayulu, la jeunesse prédomine dans l’entrejeu parisien, et la volonté d’y ajouter de l’expérience pourrait émerger dans l’esprit des dirigeants du club de la capitale. C’est dans ce sens que depuis l’hiver dernier, le nom de Joshua Kimmich résonne sous les cieux parisiens. En effet, l’international allemand est considéré comme une réelle piste pour le Paris Saint-Germain. A un an de la fin de son contrat, le joueur de 29 ans ne semble, à ce stade du mercato, pas se diriger vers une prolongation. Le Bayern Munich ne se ravirait pas de perdre un de ses cadres librement l’été prochain, et s’est montré ouvert à un transfert pour ce mercato estival 2024. Cependant, la tendance s’inverse.

Un feuilleton à venir ?

Après la dernière mauvaise nouvelle en date qu’est la probable signature de Julian Alvarez du côté de l’Atlético Madrid, le PSG voit donc, avec Joshua Kimmich, une nouvelle piste lui échapper. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le joueur aurait communiqué sa décision à toutes les parties concernées, qui est de poursuivre au Bayern Munich. Le dossier est donc clôturé, pour cet été au moins. Nos confrères français évoquent un retour à la charge du Paris Saint-Germain, l’hiver ou l’été prochain, si Joshua Kimmich n’a pas signé de nouveau contrat d’ici. Si la volonté du PSG est d’attirer l’Allemand libre de tout contrat, le Bayern Munich pourrait faire rempiler son joueur selon Sky Sport en Allemagne, qui avance le début d’échanges qui vont dans ce sens.