Mercato : Joshua Kimmich, le rêve impossible du PSG

Alors que le PSG devrait renforcer son entrejeu avec l’imminente arrivée de Joao Neves, un autre joueur est espéré dans ce secteur de jeu : Joshua Kimmich. Piste qui est née l’hiver dernier, le dossier semble avoir à nouveau été ouvert cet été.

Au terme de sa première saison sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a pointé du doigt son milieu de terrain comme secteur de jeu à renforcer. Les souhaits du technicien espagnol ont été entendus puisque Joao Neves ne devrait plus tarder à parapher un contrat avec le club de la capitale. Cependant, le PSG espère un nouveau renfort au milieu de terrain : Joshua Kimmich. Une piste qui a vu le jour le 12 janvier dernier, « dans la foulée de l’enterrement de Franz Beckenbauer, dirigeants parisiens et munichois s’étaient retrouvés pour évoquer la situation de celui qui peut également jouer au poste de latéral droit« , précise Le Parisien. Si à ce moment-là l’international allemand se trouvait dans une situation délicate en cause notamment sa mauvaise relation avec Thomas Tuchel, la situation ne semble pas avoir changé malgré les changements dans l’organigramme du Bayern Munich. En effet, Max Eberl au poste de directeur sportif et Vincent Kompany sur le banc, Joshua Kimmich reste un joueur qui entre dans sa dernière année de contrat avec le club de la Bavière. Le management du coach belge qui consiste à n’accorder aucun passe droit au plus expérimentés de son vestiaire pourrait ne pas arranger les choses avec un joueur caractériel comme l’est Joshua Kimmich. Même si l’espoir existe pour la direction bavaroise d’obtenir une prolongation de son joueur, celle-ci se montre plus ouvert à un départ, contrairement à l’hiver dernier.

Toujours selon nos confrères du Parisien, l’entourage de Joshua Kimmich ne souhaite pas commenter les rumeurs, et le joueur « ne semble pas envisager un départ, ni une prolongation en Bavière, malgré la construction récente d’une grande maison familiale à Munich« . L’idée de se retrouver libre de tout contrat l’été prochain à 30 ans et espérer un salaire proche de ses 20M€ annuels + une prime à la signature est plus intéressante pour le milieu de terrain polyvalent. S’il est envoyé du côté de Manchester City pour ses bonnes relations avec Pep Guardiola, ou au FC Barcelone pour les mêmes raisons avec Hansi Flick, Joshua Kimmich n’a pas encore pris de décision. Le PSG est bel et bien dans la course mais Le Parisien affirme que « pour l’heure, la France et la L1 ne font pas partie de ses priorités« . Reste à savoir si le Paris Saint-Germain sera capable de se montrer convaincant si la porte s’ouvre du côté du joueur.