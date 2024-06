Cet été, le PSG devrait se renforcer au milieu de terrain. Le nom de Joshua Kimmich avait été avancé. Mais le joueur du Bayern Munich ne serait pas intéressé par une arrivée au PSG.

Après une bonne saison avec trois titres remportés (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France) et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG compte se renforcer cet été pour réaliser une aussi bonne saison, voire mieux lors de l’exercice 2024-2025. Même s’il semble fourni au milieu de terrain, le club de la capitale souhaiterait s’offrir au moins un joueur à ce poste. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui de Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich intéressé par cinq clubs

Arrivé au Bayern Munich en 2015, l’international allemand est un pilier du club de la Bavière (390 matches, 42 buts, 104 passes décisives). En fin de contrat en juin 2025, il n’a pas prolongé son contrat. Afin de ne pas le perdre libre en 2025, le Bayern Munich aurait ouvert les portes à un départ de son joueur lors du mercato estival selon les informations de Sky Sport Deutschland. Joshua Kimmich s’est fait à l’idée de quitter le Bayern cet été, même s’il ne serait pas contre rester encore un an et partir libre à l’issue de son contrat. Sky Sport explique que s’il devait quitter le Bayern Munich, cinq clubs susciteraient son intérêt, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool et Arsenal. Le PSG ne figure donc pas dans cette liste. Il devra très certainement se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.