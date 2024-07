Mercato : Joshua Kimmich, plan B derrière Joao Neves ?

A l’occasion du mercato estival, les dirigeants du PSG devront se retrousser les manches afin de trouver le remplaçant idoine à Kylian Mbappé. Cependant, ce dossier ne sera pas le seul à gérer, et l’effectif de Luis Enrique sera à renforcer à tous les étages, dans l’entrejeu notamment.

Depuis plusieurs semaines maintenant, différents noms de milieux de terrain sont associés au Paris Saint-Germain. Parmi ceux-ci, celui de Joao Neves semble être la priorité de la paire Luis Campos – Luis Enrique, à en croire les derniers échos de la presse. Cependant, les dernières informations autour du dossier affirment que les dirigeants du SL Benfica auraient repoussé une offre de 70 millions d’euros de la part de leurs homologues du PSG, et resteraient dans l’attente d’un chèque de 120 millions d’euros, somme de la clause libératoire du Portugais de 19 ans. Toujours pour l’entrejeu Rouge & Bleu, la piste menant à Joshua Kimmich aurait à nouveau pointé le bout de son nez après avoir vu le jour au cours de l’hiver dernier. En effet, l’international allemand qui entre dans sa dernière année de contrat avec le Bayern Munich pourrait quitter la Bundesliga dans les prochaines semaines. Le club de Bavière ne s’opposerait pas au départ de son joueur, qui de son côté négocierait avec les dirigeants parisiens afin de trouver un accord. S’il reste à convaincre, Joshua Kimmich devrait animer les prochaines semaines du mercato du PSG.

🚨 Échos différents selon @FabriceHawkins : Joshua Kimmich est bel et bien une alternative au dossier Joao Neves, qui est aujourd’hui "très loin" du PSG pic.twitter.com/6IFz0ptAW5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 8, 2024 X : @CanalSupporters

Ce lundi, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a affirmé que les dossiers Joao Neves et Joshua Kimmich étaient tous les deux des options, et non des alternatives. Si la piste menant à l’Allemand serait plus facile à réaliser, le dossier du Portugais serait à considérer indépendamment d’un potentiel transfert de Joshua Kimmich. Cependant, des échos contraires n’ont pas tarder à aller à contre courant. En effet, le journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins, affirme lui de son côté que le numéro 6 de la Mannschaft est une alternative à Joao Neves, qui est aujourd’hui « très loin » du PSG.