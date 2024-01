Le mercato d’hiver bat toujours son plein mais le marché estival du PSG fait d’ores et déjà parler de lui. En effet, s’il a été une piste pour ce mois de janvier 2024, Joshua Kimmich aurait des velléités de départs qui pourrait se concrétiser cet été.

Le Bayern Munich a des trous dans son effectif. Entre la fragilité physique de Noussair Mazraoui et son départ pour la CAN 2023, Thomas Tuchel se retrouve dans l’obligation de compter sur Konrad Laimer sur le flanc droit de sa défense. Cependant, l’Autrichien, milieu de terrain de formation, fait aussi face à l’inflexibilité de Joshua Kimmich de retrouver son poste de latéral droit pour dépanner. L’ancien coach du PSG souhaiterait pouvoir compter sur le milieu de terrain international allemand mais ce dernier ne semble pas enclin à reculer. C’est dans ce contexte que le joueur aurait nourrit des envies de départ. Une réflexion qui a poussé le Paris Saint-Germain à se pencher sur le dossier cet hiver. Une piste qui, selon les dernières informations de la presse en Allemagne et en France, était bien réelle mais compliquée à boucler cet hiver.

Cependant, nos confrères allemands de Sport BILD, affirment aujourd’hui que le Bayern Munich pourrait s’ouvrir à une vente au cours du mercato estival 2024. Si le PSG était sur le coup cet hiver, le dossier pourrait se rouvrir à l’été prochain. Toutefois et toujours selon nos confrères d’outre-Rhin, la concurrence du FC Barcelone pourrait faire son apparition. Le plan des dirigeants catalans est de voir Joshua Kimmich aller au terme de son contrat en juin 2025, afin de le récupérer dans le cadre d’un transfert gratuit. L’idée de l’extirper des rangs bavarois dès cet été pourrait peser en faveur du Paris Saint-Germain.