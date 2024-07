Afin de renforcer son entrejeu, le PSG a coché le nom de Joshua Kimmich. Outre le dossier Joao Neves en passe d’être conclu, les dirigeants parisiens ont le souhait de pouvoir compter sur l’expérience de l’international allemand.

Entre le rendement de Manuel Ugarte, la jeunesse de Warren Zaïre-Emery et la faible densité au milieu de terrain, Luis Enrique a pointé ce secteur de jeu comme priorité à renforcer. C’est ainsi que le nom de Joao Neves a rapidement dans ce mercato estival été associé au Paris Saint-Germain. Le jeune portugais de 19 ans est annoncé ces dernières heures comme un transfert quasiment bouclé par différentes sources. Cependant, le PSG pourrait ne pas s’arrêter là pour le renforcement de son entrejeu. En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Joshua Kimmich résonne lui aussi sous les cieux parisiens. Les derniers échos de la presse sont unanimes : le club de la capitale s’intéresse bien à l’international allemand du Bayern Munich. L’intérêt est confirmé aujourd’hui dans les colonnes de BILD, qui ajoute un supplément d’information en parlant de la volonté du joueur. En effet, selon nos confrères allemands, le joueur serait réticent à l’idée de déménager avec sa femme et ses quatre enfants à Paris. Si le dossier prend du plomb dans l’aile avec cette information, les nouvelles se faisaient de plus en plus rares quant à l’avancée du PSG sur la piste Joshua Kimmich.