Kolo Muani

Mercato – Journée décisive dans le dossier Randal Kolo Muani ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juillet 2026

Est-ce bientôt la fin d’un feuilleton interminable ? La Juventus devrait apporter sa réponse dans le dossier Randal Kolo Muani ce mercredi. Tout est encore possible.

C’est un feuilleton qui dure depuis deux ans, écourté par une année à Tottenham. Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani est invité à quitter le club de la capitale. La Juventus, avec qui il a joué lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, aimerait le recruter. Mais comme l’été dernier, les discussions entre le PSG et la Juventus s’enlisent, la Vieille Dame ne souhaitant pas répondre aux exigences des doubles champions d’Europe. Mais ce dossier pourrait enfin s’arrêter aujourd’hui. 

Le PSG inflexible dans ses demandes pour Randal Kolo Muani
canalsupporters.com

La Juve va mettre à l’écrit son offre au PSG

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, les discussions entre le PSG et la Juventus Turin sont entrées dans une phase décisive. Dans les heures qui viennent, le club italien devra choisir de conclure le deal ou bien de quitter définitivement le dossier, assure le spécialiste du mercato. Gianluca Di Marzio conclut en expliquant que la journée de ce mercredi sera décisive dans l’avenir de Randal Kolo Muani. De son côté, Sport Italia explique que la Juventus a fait savoir au PSG, qu’elle adresserait ce mercredi, par écrit, son offre verbale, un prêt payant avec une option d’achat de 40 millions d’euros activable en cas de qualification en Europe à l’issue de la saison. Le média sportif transalpin indique que la Juventus n’ira pas au-delà de demain dans ce dossier. La réponse dans ce feuilleton interminable devrait donc intervenir dans les prochaines heures. 

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