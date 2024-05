Mercato – Juan Bernat confirme son départ du Benfica

Prêté l’été dernier à Benfica, Juan Bernat va revenir au PSG. Le latéral gauche, encore handicapé par les blessures, a annoncé son départ du club portugais.

Pas épargné par les blessures lors de ses dernières saisons au PSG, Juan Bernat a vu l’émergence de Nuno Mendes à son poste. Afin d’avoir du temps de jeu régulier, le latéral gauche espagnol avait été prêté au SL Benfica en toute fin de mercato estival 2023. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu, il avait été prêté sans option d’achat au club portugais. Malheureusement pour lui, il a de nouveau été gêné par des blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Au Portugal, il n’aura participé qu’à sept rencontres toutes compétitions confondues (3 titularisations, 248 minutes de temps de jeu).

Alors que la saison vient de s’achever au Portugal pour le Benfica, Juan Bernat a tenu à faire ses adieux au club lisboète via son Instagram, avant de revenir au PSG, lui qui a encore un an de contrat avec les Rouge & Bleu. « Une saison très difficile pour moi s’achève. Une saison au cours de laquelle, après avoir essayé de ne pas passer sous le bistouri à cause de ma pubalgie, j’ai finalement dû le faire et cela m’a tenu à l’écart des terrains pendant toute l’année. Je suis très peiné de ne pas avoir pu faire ce que j’aime pendant longtemps et de ne pas avoir pu profiter davantage de ce grand club, mais le football est ainsi fait et il n’y a pas d’autre solution que de l’accepter et de continuer à travailler dur. Au moins, j’ai pu terminer l’année sur le terrain et je suis complètement rétabli. Je voudrais remercier toutes les personnes du club qui m’ont soutenu au cours de cette année difficile et vous souhaiter le meilleur pour l’avenir. »