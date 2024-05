Mercato : Juan Bernat de retour en Espagne ?

Actuellement en prêt du côté du Benfica Lisbonne, Juan Bernat devrait retourner au PSG cet été. Indésirable à Paris, le latéral gauche va devoir se trouver une porte de sortie.

Juan Bernat n’y arrive plus. Prêté par le PSG au Benfica Lisbonne, mais surtout plombé par une pubalgie, le latéral gauche espagnol n’a disputé que 6 petits matchs cette saison, pour 3 titularisations. Un bilan dramatique, quand on se remémore ses performances sous le maillot Rouge & Bleu lors de ses 2 premières saisons dans la capitale. Malheureusement, une rupture des ligaments croisés croisa sa route. L’arrivée de Nuno Mendes en 2021, indiquait déjà le déclassement de « Juanito » dans la hiérarchie défensive parisienne, mais la signature de Lucas Hernandez l’été dernier lui indiquait clairement la porte. Le numéro 27 a donc décidé de découvrir la Liga NOS, plus précisément du côté de Lisbonne pour relancer sa carrière. Cette tentative tourne au fiasco, entre blessures et performances linéaires, Juan Bernat est dans le dur. Les Águias ne le conserveront pas et le défenseur devrait revenir à Paris dès la fin de saison. Cependant, son retour pourrait être d’une courte durée.

L’Andalousie pour se relancer

Selon Mundo Deportivo, Juan Bernat serait sur les tablettes du Real Betis ! L’actuel 6ème de la Liga recherche un joueur confirmé et serait intéressé par les services de l’international espagnol. Le latéral de 31 ans est estimé par 5M€ par transfermarkt. Le PSG ne devrait pas se montrer très dur en affaire, surtout pour un joueur considéré comme « indésirable », sur le déclin d’année en année et en fin de contrat en juin 2025.