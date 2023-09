Mercato : Juan Bernat prend la direction de Benfica

Et un départ de plus coté PSG cet été. Le latéral espagnol Juan Bernat vient d’atterrir à Lisbonne. Il s’agit d’un prêt sec sans option d’achat.

Le Paris Saint-Germain enregistre un nouveau départ dans cette fin de mercato. Juan Bernat prend la direction de Lisbonne où il rejoindra le club de Benfica pendant 1 an, sans option d’achat. Le latéral espagnol signe pour un prêt d’un an à l’instar de Julian Draxler l’an dernier. Bernat se trouve déjà à Lisbonne où il signera son bail avec les Águias. Le numéro 14 parisien sous contrat jusqu’en 2025 représente un gros poids dans la masse salariale parisienne. Le PSG et Benfica ne sont pas à leurs premières transactions et continuent d’entretenir une relation de courtoisie.

🚨 Juan Bernat est arrivé à Lisbonne. L’Espagnol sera prêté à Benfica sans option d’achat 🤝



[Le Parisien]

