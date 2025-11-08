Mercato – Julian Alvarez évoque l’intérêt du PSG à son égard

Julian Alvarez a été associé au PSG ces dernières années. L’international argentin confirme qu’il y a eu des discussions avec le PSG avant qu’il signe à l’Atlético de Madrid.

Lors de chaque mercato, le PSG est associé à de très nombreux joueurs. Ces dernières années, des rumeurs évoquaient un intérêt du club de la capitale pour Julian Alvarez afin de renforcer son attaque. Mais l’international argentin n’a jamais encore signé au sein des champions d’Europe. Après deux ans à Manchester City, il a signé à l’Atlético de Madrid durant l’été 2024. Avant de rejoindre les Colchoneros, Julian Alvarez a confirmé qu’il avait eu des contacts avec le PSG.

« Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent »

« J’envisage de jouer au PSG ou à Barcelone dans les années à venir ? Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux… En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris, lance l’attaquant dans une interview accordée à France Football. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison. »







