Mercato : Julian Alvarez jette le flou sur son avenir

Pisté par le PSG, l’attaquant argentin des Citizens, Julian Alvarez, est au coeur d’une multitude de rumeurs de transferts. Interrogé sur le sujet, le numéro 19 n’a pas affirmé que son avenir s’écrivait avec le club anglais.

A l’approche de ce mercato estival 2024 qui risque de tenir toutes ses promesses, un nouveau dossier est évoqué dans l’actualité parisienne : Julian Alvarez. On le sait, le PSG veut des recrues d’envergures afin de remplacer Kylian Mbappé. En plus du départ du numéro 7, les performances de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani posent questions sur leurs capacités à endosser le costume de numéro 9 des Rouges & Bleus. C’est dans cette optique que Paris s’est penché sur l’Argentin. Remplaçant d’Erling Haaland du côté de Manchester City, le champion du monde 2022 serait à la recherche d’un temps de jeu bien plus conséquent que ce que lui offre Pep Guardiola. De plus, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, affirme que des discussions auraient déjà eu lieu entre le club de la capitale et l’agent du joueur 24 ans. Toujours selon le journaliste italien, Manchester City ne voudrait pas se séparer de son joueur, à moins qu’une grosse offre soit soumise. Sa valeur est estimée à 90 millions d’euros par Transfermarkt.

Julian Alvarez botte en touche

Interrogé sur la situation, l’Argentin n’a pas été très rassurant concernant son avenir dans le club anglais : « Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City… et nous verrons ce qu’il se passera. » Si la première partie de sa déclaration a tout pour être banale, la seconde l’est beaucoup moins. En effet, Julian Alvarez n’a pas affirmé qu’il resterait avec les SkyBlues. Une aubaine pour le PSG ? En tout cas, cette opportunité aurait tout d’une bonne pioche pour Luis Enrique et son système de jeu.