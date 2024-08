Dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque, l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez, est proche de rejoindre l’Atlético de Madrid.

Le PSG a décidé d’accélérer son mercato en ce mois d’août. Ce lundi, trois officialisations ont eu lieu avec l’arrivée de João Neves et les départs en prêt de Xavi Simons (RB Leipzig) et Renato Sanches (SL Benfica). Pour sa défense centrale, le club parisien est en passe de recruter l’Equatorien de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho. Et concernant l’attaquant de pointe, la piste menant à Victor Osimhen a pris du plomb dans l’aile ces derniers jours en raison des exigences trop élevées du Napoli. Ainsi, le board parisien s’est penché sur l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez. L’international argentin est ouvert à un départ cet été dans le but de rechercher un temps de jeu plus conséquent.

Julian Alvarez donne sa préférence à l’Atlético de Madrid

Cependant, l’Atlético de Madrid, principal concurrent du PSG dans ce dossier, est en passe de rafler la mise. En effet, comme le rapporte le journaliste de The Athletic, David Ornstein, les Colchoneros sont proches d’un accord avec les champions d’Angleterre. « Bien qu’un accord total n’ait pas encore été trouvé, il est désormais en vue, les discussions en étant au stade de la négociation du prix final et de la structure de paiement », précise le média britannique. De son côté, le joueur de 24 ans est désireux de rejoindre le club espagnol et les conditions personnelles pour sa venue ne devraient pas poser de problème. Un dossier à oublier donc pour le PSG, qui devra se rabattre sur une autre piste pour renforcer son attaque.