Tout au long du mercato estival 2023, le PSG, sous l’impulsion de Luis Enrique, a cherché à doubler tous les postes. Aujourd’hui c’est chose faite, jusqu’au gardien de but. En effet, derrière le titulaire Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas semble parti pour rester, et remplir le rôle de numéro deux.

Si l’aventure de Keylor Navas au Paris Saint-Germain avait parfaitement débuté, l’été 2021 a été un réel tournant. En effet, avec l’arrivée de Gianluigi Donarumma, une alternance s’est installée, avant de voir Christophe Galtier sur le banc du PSG trancher en faveur de l’Italien. Une décision qui a poussé le Costaricain a finir l’exercice 2022/2023 en prêt du côté de Nottingham Forest. S’il signe son retour dans l’effectif Rouge & Bleu au début de cet été, Keylor Navas découvre alors un nouveau coach : Luis Enrique. Ce dernier, qui souhaite installer une concurrence à tous les postes, apprécierait l’ancien portier du Real Madrid. C’est en tous cas ce qu’affirme Le Parisien : « Luis Enrique se dit ravi en interne du choix du Costaricain d’achever son contrat à Paris. Il adore son style, en particulier son jeu aux pieds, une donnée importante pour l’entraîneur espagnol. Plus que jamais, il possède deux solutions pour chaque poste, avec parfois une concurrence très élevée, un niveau quasi équivalent« . S’il semble bien avoir conscience de remplir le rôle de numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but, Keylor Navas pourrait tout de même bénéficier de temps de jeu sous les cieux parisien au cours de sa dernière saison restante sur son contrat, toujours selon nos confrères du Parisien : « Le coach n’hésitera pas à donner du temps de jeu à Navas s’il le considère plus à même de correspondre au jeu qu’il recherche« .

Preuve de la confiance qu’a le club de la capitale envers le Costaricain, ce dernier figure bien sur la liste UEFA afin de prendre part à la campagne de Ligue des Champions cette saison, et ce, malgré son statut de joueur qui avait vocation à quitter le club au début de l’été.

Les sirènes de l’Arabie Saoudite

Du côté de Keylor Navas, les intérêts ne manquaient pas au cours de ce mercato estival, et les opportunités financières également. En effet, toujours selon Le Parisien, Al-Hilal, au moment de recruter Neymar et avant de faire signer Yassine Bounou, s’est penché sur la piste menant au portier parisien, sans succès. En effet, « Navas a donc dit non entre-temps, pas intéressé par ce choix de carrière malgré des conditions financières plus avantageuses« .