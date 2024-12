Le mercato hivernal approche, et les spéculations autour du PSG pointent d’ores et déjà leur nez. Dans les prochaines semaines, le secteur défensif du club de la capitale pourrait connaître du mouvement.

A l’occasion du mercato hivernal, Milan Skriniar est envoyé loin du PSG avec la piste Juventus Turin qui revient insistance. Si le défenseur central slovaque venait à quitter le club de la capitale, les dernières informations de la presse affirment la direction parisienne pourrait le remplacer. Ainsi, le nom du défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, a fait son apparition. A 20 ans, l’international ouzbek s’impose comme un titulaire sous les ordres de Will Still dans le nord de la France, et pourrait rendre de biens bons services aux Sang & Or en pliant bagage. En effet, selon L’Equipe, après les départs avortés de Kevin Danso (AS Rome) et Neil El Aynaoui (AS Monaco) au cours de l’été 2024, les lensois se retrouvent aujourd’hui à devoir faire entrer des liquidités et ainsi se séparer de joueurs. Un paramètre qui pousse les dirigeants lensois à cocher les noms de Kevin Danso et Abdukodir Khusanov.

Ce dernier, acheté par le RC Lens 100 000€ à l’Energetik-BGU Minsk en juillet 2023, était annoncé sur les tablettes du PSG par nos confrères de Foot Mercato. Ces derniers affirmaient que Luis Campos aurait d’ores et déjà rencontre l’entourage d’Abdukodir Khusanov sans faire d’offre pour le moment. De son côté, afin de lui trouver une porte de sortie, le RC Lens qui estime son joueur entre 25 et 30M€, aurait mandaté l’agent portugais Jorge Mendes. La relation entre ce dernier et Luis Campos, conjuguée à l’intérêt annoncé il y a quelques semaines et le besoin du RC Lens de vendre pourrait faire couler de l’encre rapidement.