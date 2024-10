Mercato : Khvicha Kvaratskhelia au PSG l’été prochain ?

Au cours du mercato estival 2024, le PSG avait fait de Khvicha Kvaratskhelia un dossier prioritaire. Face à la difficulté de négocier avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis, l’ailier gauche n’a finalement pas été transféré, mais pourrait se retrouver sur le marché l’été prochain.

A l’occasion du mercato estival 2024 et avec la perte de Kylian Mbappé, le PSG semblait avoir pour objectif de renforcer l’aile gauche de son attaque. Si les clés sont aujourd’hui confiées à Bradley Barcola, l’idée de concurrencer le français de 22 ans pourrait faire son retour dans les prochains mois. En effet, du côté de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, malgré un bon début de saison individuel et collectif avec 4 buts et 2 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues et une première place en Série A confortée ce week-end grâce à un penalty du Géorgien sur la pelouse d’Empoli (victoire 0-1), la Gazzetta dello Sport affirme dans ses colonnes ce lundi 21 octobre que le doute plane au dessus de l’avenir napolitain de l’attaquant. En effet, sous contrat dans le sud de l’Italie jusqu’en juin 2027, le joueur de 23 ans perçoit un salaire de 1,8M€ par an, et estimerait toujours ne pas toucher assez par rapport à ses performances et son statut. Ainsi, toujours selon nos confrères transalpins, une réunion serait prévue au début de mois de novembre entre le président de Naples et le clan du joueur, entre les deux déplacements à Milan et la réception de l’Atalanta Bergame.

La saison 2 du feuilleton à venir ?

L’été dernier, le Paris Saint-Germain, malgré des sorties médiatiques du père et de l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, a fait face à l’inflexibilité d’Aurelio De Laurentiis dans ce dossier. Le dirigeant napolitain pourrait désormais s’ouvrir aux négociations à en croire ses propos pour Sky Sport : « Il y a eu des cas comme lui, s’il souhaite s’en aller, nous accepterons sa décision. Il est important de respecter les souhaits des joueurs, mais aussi celui du club« . Dans sa volonté de prolonger son leader offensif, Naples serait prêt à tripler le salaire de Khvicha Kvaratskhelia, ce qui resterait inférieur à ce que proposait le PSG l’été dernier, et à ce que pourrait proposer le PSG l’été prochain. De quoi relancer la piste pour le club de la capitale ?