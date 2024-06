Mercato : Khvicha Kvaratskhelia bloqué par Naples ?

Pisté par le PSG, l’ailier napolitain Khvicha Kvaratskhelia voudrait rejoindre le club de la capitale. Une volonté bien différente de celle de sa direction.

Ce n’est plus un secret. Le club de la capitale veut le numéro 77 du Napoli : Khvicha Kvaratskhelia. Les dirgeants parisiens cherchent le remplaçant de Kylian Mbappé, et sont tombés sous le charme du Géorgien. Le jeune homme de 23 ans est la priorité de Luis Enrique. Le technicien espagnol pense que « Kvara » s’intégrerait parfaitement à son système de jeu. Fort en un contre un, véloce, rapide, technique et doté d’un véritable esprit collectif, le natif de Tbilissi met tout le monde d’accord au sein du PSG. Le joueur aurait même déjà donné son accord pour défendre les couleurs Rouge & Bleu. Un profil qui colle, un accord scellé avec le joueur, Paris n’a donc pas hésité à dégainer une première offre de 60M€, évidemment refusée. Une autre offre de 100M€ serait arrivé sur les bureaux napolitains, toujours sans succès. La position du club italien semble claire et Aurelio De Laurenttis, le président, est une tête dure qui rend toujours la tâche ardue aux clubs voulant s’attacher les services de ses joueurs. En outre, un autre acteur pourrait bel et bien sceller l’avenir de « Kvara » : Antonio Conte.

🚨 Naples serait catégorique sur Kvaratskhelia : ils ne partira PAS cet été ! Ce serait une décision "irrévocable d’Antonio Conte et du club" ❌🇬🇪



L’entraîneur qui peut tout changer ?

Selon la Gazzetta Dello Sport, l’arrivée prochaine d’Antonio Conte sur le banc italien pourrait changer l’avenir de Khvicha, qui semblait pourtant écrit il y a quelques semaines. Pour Aurelio De Laurentiis, « Kvara » serait considéré comme intransférable, car Antonio Conte veut en faire la référence du nouveau projet de Naples : « Pas un point de vue instantané, mais une décision irrévocable du technicien (Conte) et du club. » A l’instant T, le joueur pense avant tout à l’Euro 2024 qu’il disputera avec la Géorgie. Cependant, il aimerait que son avenir soit réglé avant le début de la compétition. Mais l’estime que lui porte son futur coach ne l’aurait pas laissé indifférent, d’autant plus qu’il ne veut pas trahir Naples. Il attend un signal fort de sa direction (une revalorisation de contrat) pour éventuellement prolonger l’aventure avec les Gli Azzurri. En somme, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG cet été paraît désormais compromis.