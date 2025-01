Le PSG est en passe de boucler son dossier le plus chaud cet hiver, et sans aucun doute le plus important sur le marché. En effet Khvicha Kvaratskhelia va devenir parisien dans les prochaines heures, et ce vendredi sera décisif, et devrait marquer la fin d’un feuilleton.

Les pourparlers ont pris fin en début de semaine, afin de laisser place aux derniers détails à régler, et finaliser les derniers échanges de documents nécessaires. Khvicha Kvaratskhelia est transféré de Naples au PSG pour 70M€ hors bonus. L’international géorgien de 23 ans, ailier gauche et capable d’évoluer dans l’axe, devrait s’engager avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. Outre les dernières obligations administratives entre les deux clubs, les interrogations qui demeurent dans les esprits : Quand est-ce que Khvicha Kvaratskhelia signera son contrat, sera présenté à ses nouveaux supporters et foulera une pelouse avec le maillot du PSG pour la première fois ? Des questions auxquelles nos confrères du Parisien apportent des réponses. En effet, ces derniers affirment, qu’après avoir salué le vestiaire napolitain une dernière fois ce mercredi, Kvara devrait atterrir sur le sol parisien ce jeudi dans la journée, « ce soir » selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. La suite de son planning dans le processus de son transfert est prévue pour vendredi. En effet, c’est ce jour-là que le Géorgien devrait passer sa visite médicale, puis parapher son contrat. Quant à sa présentation, celle-ci devrait intervenir plus tard dans la journée de vendredi. En effet, à 13h, Luis Enrique sera en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse du RC Lens (samedi 17h sur BeIN Sports).

https://twitter.com/CanalSupporters/status/1879829299810992507 X : @CanalSupporters

Pour voir Khvicha Kvaratskhelia faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain, il faudra être un peu plus patient. En effet, s’il ne sera pas qualifié pour cette 18e journée de Ligue 1 face aux Sang & Or, il pourrait faire sa première apparition au Parc des Princes, le 25 janvier prochain, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 et la réception du Stade de Reims. Pour rappel, la nouvelle recrue du PSG ne pourra pas prendre part aux deux derniers matchs de saison régulière de Ligue des Champions les 22 et 29 janvier prochains, respectivement face à Manchester City et Stuttgart.