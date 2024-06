Mercato – Khvicha Kvaratskhelia veut quitter Naples

Depuis plusieurs semaines, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est associé au PSG. Le club de la capitale en aurait fait sa priorité pour renforcer son attaque. Le joueur voudrait quitter Naples.

Cet été, le PSG devra remplacer Kylian Mbappé. La piste prioritaire se nommerait Khvicha Kvaratskhelia. Depuis plusieurs semaines, on parle d’un accord entre les dirigeants parisiens et l’international géorgien pour un contrat de cinq ans. Mais Naples, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, ne veut pas entendre parler d’un départ et espère même le convaincre de prolonger. Ces derniers jours, son père et son agent sont sortis du silence et ont fait savoir que pour la progression de Kvaratskhelia (23 ans), il était mieux pour lui de quitter le Napoli, qui ne jouera pas l’Europe la saison prochaine.

Naples doit rencontrer son agent la semaine prochaine

Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport fait un point sur le dossier de Khvicha Kvaratskhelia. Selon le quotidien sportif italien, le joueur aurait pris sa décision pour son avenir : il voudrait quitter Naples. Même si son président, Aurelio De Laurentiis, et son futur coach, Antonio Conte, ne veulent pas entendre parler d’un départ, le joueur est convaincu que le meilleur pour son futur est de quitter le Napoli. La Gazzetta dello Sport explique que Khvicha Kvaratskhelia n’aurait pas du tout apprécié le déroulé de la saison passée, notamment le changement incessant d’entraîneur. Souhaitant jouer la Ligue des champions la saison prochaine, il souhaiterait donc changer d’air et compterait le faire savoir à ses dirigeants à la fin de l’Euro, conclut la Gazzetta. De son côté, Il Mattino explique que les dirigeants de Naples veulent rapidement clore le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Ils doivent rencontrer l’agent de l’international géorgien la semaine prochaine. Ils espèrent convaincre le joueur de poursuivre l’aventure en Italie. Mais selon le quotidien napolitain, l’offre de prolongation de contrat est toujours loin des demandes salariales du joueur.