Mercato : Khvicha Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG !

Le mercato d’hiver 2025 du PSG démarre avec un dossier chaud ! La piste Khvicha Kvaratskhelia est réactivée et les informations ne cessent de tomber.

Depuis quelques jours, le dossier Khvicha Kvaratskhelia anime le mercato hivernal du PSG. Le dossier, ouvert l’été dernier, semble avoir une réelle ouverture selon toutes les sources d’information. Cependant, l’inflexibilité des dirigeants napolitains pourrait une nouvelle fois empêcher le Paris Saint-Germain de recruter l’international géorgien. En effet, le montant indiqué à ce stade des négociations est 80M€. Une difficulté pour le PSG qui ne disposerait pas d’une telle somme à injecter dans un transfert selon RMC Sport. Ainsi, en l’état, le transfert ne pourrait se faire sans une grosse vente du côté des dirigeants parisiens. S’il n’est plus considéré comme intransférable par Antonio Conte et sa direction, Khvicha Kvaratskhelia serait désireux de rejoindre le PSG, et le club de la capitale « pourrait donc devoir trouver un montage alternatif, qui pourrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un deal incluant un joueur de l’effectif parisien« , afin de rendre possible le transfert, dès ce mois de janvier. Dans cette optique, le nom de Milan Skrinar, qui a toujours privilégié un retour en Série A, revient avec insistance. Malgré ces difficultés annoncées, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Naples se poursuivent, mais d’autres clubs sont dans la course.

Car oui, en plus de l’aspect financier, le PSG doit composer avec la concurrence venue de Premier League, qui elle a les moyens de s’aligner pour un tel transfert. Par ailleurs, preuve du changement de cap des dirigeants napolitains sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia, l’actuel leader de Série A serait à la recherche d’un remplaçant au Géorgien, et selon la Corriere dello Sport, Edon Zhegrova serait une piste.