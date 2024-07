Dans sa volonté de recruter sur l’aile gauche de son attaque, le PSG a fait face à l’inflexibilité de Naples pour Khvicha Kvaratskhelia. Ainsi, la piste Kingsley Coman a fait son apparition et cette ci pourrait servir de monnaie d’échange pour faciliter le recrutement de Xavi Simons du Bayern Munich.

La piste Khvicha Kvaratskhelia semble enterrée et a fait place à celle menant à Kingsley Coman. Si les informations se font de plus en plus rares autour du titi parisien, les dernières en date affirment que le club de la capitale aurait la volonté de rapatrier le joueur forme sous ses couleurs. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, le Français serait ouvert à l’idée de relever un nouveau challenge, mais pas n’importe lequel. En effet, selon les informations de BILD, l’ailier aurait une possibilité en Arabie Saoudite à laquelle il ne devrait pas donner suite. Cependant, la piste le menant au Paris Saint-Germain pourrait être nourrie et facilitée par un autre dossier discuté entre le PSG et le Bayern Munich : Xavi Simons. En effet, selon les dernières indiscrétions du quotidien BILD, les dirigeants bavarois pourraient profiter de l’intérêt de leurs homologues parisiens pour Kingsley Coman, afin d’inclure leur ailier de 28 ans dans le deal et obtenir plus facilement les services de Xavi Simons.

De l’autre côté, si les deux clubs pourraient s’entendre sur ces deux dossiers, le Bayern Munich et le PSG continuent de jouer des coudes pour Désiré Doué. En effet, malgré l’intérêt confirmé pour Xavi Simons des Bavarois, la piste les menant au jeune français du Stade Rennais n’est pas fermée. En effet, les derniers échos en Allemagne affirment que le club de Bavière souhaite recruter les deux joueurs, et donc devancer le Paris Saint-Germain pour le Français de 19 ans, sous contrat en Bretagne jusqu’en juin 2026.